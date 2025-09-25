Reconocido skater hace historia al romper dos récords Guinness al bajar por la rampa más alta del mundo

El legendario skater brasileño Sandro Dias hizo historia en Porto Alegre al completar una de las hazañas más extremas que se recuerdan en el mundo del skateboarding.

Desde lo alto del edificio Centro Administrativo Fernando Ferrari, de 22 pisos, se lanzó por una rampa construida sobre la fachada y batió dos récords Guinness.

A sus 50 años se quedó con la marca del drop-in más alto jamás realizado (88,91 metros) y la mayor velocidad alcanzada en skate (más de 130 km/h).

“Me siento muy feliz. Recibí la energía de toda la gente que llegó y eso me dio más motivación de seguir”, comentó tras completar la hazaña.

“Era un desafío que parecía imposible, pero sabía que estaba haciendo algo grande no solo por mí, sino por el skate mundial”, agregó el atleta de Red Bull.

Desde enero, Dias se sometió a un riguroso plan de entrenamiento físico y técnico, donde practicó con un chaleco de 40 kilos para acostumbrarse a la fuerza G.

Además, realizó pruebas de velocidad en pistas de aeropuerto que lo llevaron a superar los 136 km/h y entrenó en una mega rampa adaptada para simular las tensiones del descenso.

La estructura también fue clave: La superficie de concreto del edificio fue revestida con paneles de madera para garantizar un deslizamiento seguro, mientras que en la base se instalaron vallas de aire y barreras inflables al estilo MotoGP, además de absorbentes de energía para minimizar riesgos.

Durante el descenso, el brasileño soportó hasta 310 kilos de peso corporal por efecto de la gravedad y una presión de 400 kilos sobre el pie trasero de la tabla.

Ampliar

De mito urbano a récord mundial

El proyecto convirtió en realidad lo que durante años circuló como una leyenda urbana en internet: Transformar el edificio con forma de rampa en la “rampa de skate definitiva”.

La idea había inspirado memes, recreaciones digitales y hasta un video viral en YouTube hace más de 15 años. Pero hoy se convirtió en realidad.

El estadounidense Ryan Sheckler, discípulo y amigo de Dias, elogió a su colega: “Siempre ha ido más alto y rápido que todos los demás. Y a sus 50 años, ver algo así y hacerlo realidad demuestra el amor que siente por el skate”.

Otra leyenda del deporte, Tony Hawk, también se rindió ante el brasileño: “La historia del skate sigue progresando y Sandro acaba de superar los límites de altura y velocidad como nunca antes. Esto demuestra que se puede llegar aún más lejos de lo que imaginamos”.

Con este doble récord Guinness, Sandro Dias no solo reafirma su lugar como uno de los grandes nombres del skate mundial, sino que abre un nuevo capítulo en la historia de este deporte extremo.

Revisa la transmisión completa del momento histórico a continuación: