Gabriel Boric descarta propuesta de la SNA: “Chile no está en condiciones de recibir más migración”

El presidente Gabriel Boric respondió este jueves a la propuesta de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), que busca contar con un sistema especial de visas para atraer mano de obra migrante al sector agrícola.

En declaraciones recogidas por BioBioChile, el mandatario valoró la disposición de diálogo de la SNA, pero fue categórico al señalar que el país no está en condiciones de recibir más migración, particularmente irregular.

“Chile no está en condiciones”

“Cuando nosotros asumimos, las fronteras estaban totalmente desbordadas. Una de las cosas que hemos hecho es poner orden en las fronteras", comenzó.

Y agregó: “Entonces, es una propuesta que habría que ver en sus detalles, pero por ahora no está en los planes del Gobierno innovar en esta materia”.

La propuesta del mundo agrícola

Antonio Walker, presidente de la SNA y exministro de Agricultura durante el gobierno de Sebastián Piñera, argumentó que el sector enfrenta un déficit de trabajadores.

La propuesta incluso recibió respaldo de gremios empresariales, que sugirieron avanzar en mecanismos de regularización para migrantes que ingresaron como turistas y buscan trabajar.