Anuncian nuevas tormentas eléctricas en Chile: estas serán las regiones afectadas por la inestabilidad atmosférica

Esta semana la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un nuevo aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas.

El evento de inestabilidad atmosférica podría decir presente desde la madrugada de este viernes 26 de septiembre hasta la tarde de la misma jornada.

Las regiones afectadas incluyen a:

Región de La Araucanía (Zonas de Valle, Precordillera, Cordillera)

(Zonas de Valle, Precordillera, Cordillera) Región de Los Ríos (Zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)

(Zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera) Región de Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Litoral Interior, Cordillera Austral)

Ampliar

Sumado a lo anterior, también está vigente un aviso por precipitaciones normales a moderadas desde la mañana del sábado 27 a la mañana del domingo 28 de septiembre en la región de Aysén.

La situación involucra a la cordillera austral norte y cordillera austral sur. El paso del sistema frontal dejaría hasta 40 milímetros de lluvia y hasta 40 centímetros de nieve en zonas altas.

Ampliar

Cabe recordar que los avisos aparecen ante fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, dice la DMC en su web.