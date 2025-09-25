;

Anuncian nuevas tormentas eléctricas en Chile: estas serán las regiones afectadas por la inestabilidad atmosférica

Los detalles fueron informados por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Believe_In_Me

Esta semana la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) publicó un nuevo aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas.

El evento de inestabilidad atmosférica podría decir presente desde la madrugada de este viernes 26 de septiembre hasta la tarde de la misma jornada.

Las regiones afectadas incluyen a:

  • Región de La Araucanía (Zonas de Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Ríos (Zonas de Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera)
  • Región de Los Lagos (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Litoral Interior, Cordillera Austral)
ADN

Sumado a lo anterior, también está vigente un aviso por precipitaciones normales a moderadas desde la mañana del sábado 27 a la mañana del domingo 28 de septiembre en la región de Aysén.

La situación involucra a la cordillera austral norte y cordillera austral sur. El paso del sistema frontal dejaría hasta 40 milímetros de lluvia y hasta 40 centímetros de nieve en zonas altas.

ADN

Cabe recordar que los avisos aparecen ante fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada.

“Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, dice la DMC en su web.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad