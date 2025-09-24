Partió con dolores de cabeza y terminó de la peor forma: conocida influencer muere a los 26 años de edad
La mujer falleció luego de haber estado dos días en un recinto hospitalario.
Un triste final fue el que tuvo la influencer keniana Gracious Teiyan, quien perdió la vida a sus cortos 26 años de edad.
De acuerdo a lo comunicado por medios kenianos, la creadora de contenido fue hospitalizada tras quejarse de fuertes dolores de cabeza.
Sin embargo, a los dos días de haber ingresado al recinto de salud, la mujer de Kenia falleció.
El prometido de la tiktoker, Paul Simat, informó que su pareja murió debido a una trombosis sinusal, enfermedad poco conocida en la que se forman coágulos en el cerebro.
Gracious Teiyan contaba con más de 300 mil seguidores en TikTok y en Facebook tenía otros cientos de miles. Su contenido se basaba en compartir su estilo de vida a través de dichas plataformas.
Por su parte, Simat escribió en redes sociales que “le rogué a Dios que te trajera de vuelta a mí, pero Él decidió llevarte a casa”.
“Me duele el corazón, y quizá nunca entienda por qué, pero elijo confiar en Él, porque sus caminos son más altos que los míos. Siempre estarás en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar”, expresó.