;

Partió con dolores de cabeza y terminó de la peor forma: conocida influencer muere a los 26 años de edad

La mujer falleció luego de haber estado dos días en un recinto hospitalario.

Sebastián Escares

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Cavan Images

Un triste final fue el que tuvo la influencer keniana Gracious Teiyan, quien perdió la vida a sus cortos 26 años de edad.

De acuerdo a lo comunicado por medios kenianos, la creadora de contenido fue hospitalizada tras quejarse de fuertes dolores de cabeza.

Revisa también

ADN

Sin embargo, a los dos días de haber ingresado al recinto de salud, la mujer de Kenia falleció.

El prometido de la tiktoker, Paul Simat, informó que su pareja murió debido a una trombosis sinusal, enfermedad poco conocida en la que se forman coágulos en el cerebro.

Gracious Teiyan contaba con más de 300 mil seguidores en TikTok y en Facebook tenía otros cientos de miles. Su contenido se basaba en compartir su estilo de vida a través de dichas plataformas.

Por su parte, Simat escribió en redes sociales que “le rogué a Dios que te trajera de vuelta a mí, pero Él decidió llevarte a casa”.

Me duele el corazón, y quizá nunca entienda por qué, pero elijo confiar en Él, porque sus caminos son más altos que los míos. Siempre estarás en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar”, expresó.

ADN

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad