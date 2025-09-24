Partió con dolores de cabeza y terminó de la peor forma: conocida influencer muere a los 26 años de edad

Un triste final fue el que tuvo la influencer keniana Gracious Teiyan, quien perdió la vida a sus cortos 26 años de edad.

De acuerdo a lo comunicado por medios kenianos, la creadora de contenido fue hospitalizada tras quejarse de fuertes dolores de cabeza.

Sin embargo, a los dos días de haber ingresado al recinto de salud, la mujer de Kenia falleció.

El prometido de la tiktoker, Paul Simat, informó que su pareja murió debido a una trombosis sinusal, enfermedad poco conocida en la que se forman coágulos en el cerebro.

Gracious Teiyan contaba con más de 300 mil seguidores en TikTok y en Facebook tenía otros cientos de miles. Su contenido se basaba en compartir su estilo de vida a través de dichas plataformas.

Por su parte, Simat escribió en redes sociales que “le rogué a Dios que te trajera de vuelta a mí, pero Él decidió llevarte a casa”.

“Me duele el corazón, y quizá nunca entienda por qué, pero elijo confiar en Él, porque sus caminos son más altos que los míos. Siempre estarás en mi corazón hasta que nos volvamos a encontrar”, expresó.