Muerte de integrante del canal enluta a TVN: deceso tomó por sorpresa a sus compañeros

Televisión Nacional de Chile (TVN) comunicó el fallecimiento de Jorge Carrasco, uno de los trabajadores más recordados del canal, quien por años se desempeñó como chofer del Departamento de Prensa.

La noticia se dio a conocer en plena transmisión de Buenos días a todos. Fue el conductor Eduardo Fuentes quien se convirtió el primero en informar lo sucedido al inicio del matinal.

Con evidente emoción, durante la emisión del miércoles, el presentador televisivo señaló: “Antes de cualquier otra cosa, quiero enviar un abrazo grande a la familia de don Jorge Carrasco, conductor de nuestro canal que lamentablemente falleció durante esta madrugada”.

Posteriormente, añadió: “Esperemos que su familia esté muy bien, un abrazo gigantesco. Gracias por todo, don Jorge”.

Durante la misma jornada, en la señal de 24 Horas, la periodista Monserrat Álvarez también dedicó sentidas palabras. “Como departamento de prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal”, expresó.

La comunicadora complementó su mensaje confirmando que “lamentablemente, ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer. Enviamos nuestros afectos a su esposa, a sus hijos y nietos”.

Los funerales de Jorge Carrasco se realizan este jueves 25 de septiembre en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, ubicado en la comuna de Puente Alto, donde familia, colegas y amigos podrán darle el último adiós.