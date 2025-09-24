;

Muerte de integrante del canal enluta a TVN: deceso tomó por sorpresa a sus compañeros

El fallecimiento del funcionario de la televisión pública fue confirmado por rostros de Televisión Nacional.

Alejandro Basulto

Muerte de integrante del canal enluta a TVN: deceso tomó por sorpresa a sus compañeros

Televisión Nacional de Chile (TVN) comunicó el fallecimiento de Jorge Carrasco, uno de los trabajadores más recordados del canal, quien por años se desempeñó como chofer del Departamento de Prensa.

La noticia se dio a conocer en plena transmisión de Buenos días a todos. Fue el conductor Eduardo Fuentes quien se convirtió el primero en informar lo sucedido al inicio del matinal.

Con evidente emoción, durante la emisión del miércoles, el presentador televisivo señaló: “Antes de cualquier otra cosa, quiero enviar un abrazo grande a la familia de don Jorge Carrasco, conductor de nuestro canal que lamentablemente falleció durante esta madrugada”.

Revisa también:

ADN

Posteriormente, añadió: “Esperemos que su familia esté muy bien, un abrazo gigantesco. Gracias por todo, don Jorge”.

Durante la misma jornada, en la señal de 24 Horas, la periodista Monserrat Álvarez también dedicó sentidas palabras. “Como departamento de prensa de TVN, queremos expresar nuestras condolencias a la familia y amigos de Jorge Carrasco, chofer del equipo de movilización de nuestro canal”, expresó.

La comunicadora complementó su mensaje confirmando que “lamentablemente, ha fallecido durante esta jornada, aquejado de un cáncer. Enviamos nuestros afectos a su esposa, a sus hijos y nietos”.

Los funerales de Jorge Carrasco se realizan este jueves 25 de septiembre en el Cementerio Parque del Recuerdo Cordillera, ubicado en la comuna de Puente Alto, donde familia, colegas y amigos podrán darle el último adiós.

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad