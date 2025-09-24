Fueron vistos de la mano: sorpresa por romance entre reconocida actriz y autoridad del gobierno

En redes sociales se encendieron comentarios luego de que una fotografía mostrara a la actriz Paula Luchsinger de la mano del subsecretario de Defensa, Ricardo Montero Allende, durante una actividad oficial en Fiestas Patrias junto a la Armada.

La imagen fue compartida por el propio político en su cuenta de Instagram, dentro de una serie de registros sobre sus labores en estas celebraciones.

El gesto rápidamente llamó la atención de seguidores y medios, quienes rápidamente han empezado a especular sobre el tipo de vínculo sentimental que tienen ambos.

La intérprete también alimentó los rumores al repostear la publicación en su perfil personal, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta.

La trayectoria de Ricardo Montero, el político que conquistó el corazón de Paula Luchsinger

El subsecretario es abogado de la Universidad Católica oriundo de Linares, región del Maule. Y su carrera en la administración pública ha estado ligada a la seguridad y la defensa.

Fue jefe de gabinete en distintos ministerios durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y luego colaboró en el Ministerio del Interior bajo la gestión de Carolina Tohá.

Asimismo, participó como secretario ejecutivo de la Comisión de Reforma de Carabineros del Senado, donde tuvo un rol en procesos de transformación institucional.

En 2020 ejerció como asesor jurídico del Consejo para la Transparencia y ese mismo año fue electo convencional constituyente por el Partido Socialista durante el primer proceso constitucional, representando al distrito 18 en el Maule.

Hasta la publicación de esta nota, ni Paula Luchsinger ni Ricardo Montero se han referido ni han realizado comentarios sobre el tipo de relación que tienen, aunque la aparición en conjunto en redes sociales ha bastado para instalar la especulación.