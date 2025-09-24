Tenía 21 años y un bebé de un año: quién era la joven víctima de femicidio en edificio de Santiago

Un brutal femicidio ocurrió durante la madrugada de este miércoles en Santiago Centro, donde una joven de 21 años perdió la vida a manos de su expareja, quien posteriormente falleció tras caer desde un balcón del edificio.

La víctima fue identificada como Antonia Carrasco, madre de un bebé de un año, de acuerdo a lo recogido por Radio Bío-Bío. El agresor, Pablo Zúñiga, de 23 años y padre del menor, ingresó al departamento de la joven en calle Portugal tras una discusión que terminó con Antonia apuñalada.

Según Carabineros, la mujer recibió varias heridas cortopunzantes en la espalda, que le provocaron la muerte en el lugar.

Al percatarse de la situación, el padre de la joven intentó intervenir, siendo atacado por el agresor y resultando gravemente herido, perdiendo la visión de uno de sus ojos.

Los registros de seguridad del edificio muestran que Zúñiga trató de escapar por los balcones, descendiendo desde el piso 12 al 11, donde también lesionó a un vecino, hasta caer desde el piso 10, falleciendo en el acto.

El menor, de apenas un año, se encontraba en el departamento al momento del ataque y no sufrió lesiones, quedando bajo el cuidado de su abuela.

Autoridades confirmaron que el agresor contaba con una orden de alejamiento vigente por denuncias previas de violencia intrafamiliar, las cuales no estaban siendo respetadas al momento del crimen. La vivienda había sido arrendada por el padre de Antonia para protegerla de su expareja, quien había protagonizado episodios violentos anteriores.

El fiscal del Centro Norte, Felipe Olivari, destacó que se investigan los antecedentes del caso, señalando que muchas veces las víctimas se retractan de sus denuncias por miedo, lo que podría haber contribuido al incumplimiento de la medida cautelar.

Los cuerpos de ambos fueron trasladados al Servicio Médico Legal para la realización de la autopsia correspondiente, mientras que Carabineros continúa con las diligencias para esclarecer los detalles de este trágico suceso que ha generado conmoción en la comunidad.