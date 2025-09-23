¿Vuelve “Hawkeye”? Jeremy Renner habló sobre una posible segunda temporada

Jeremy Renner ha expresado su deseo de retomar el papel de Clint Barton en una posible segunda temporada de Hawkeye para Marvel Studios, luego de haber rechazado inicialmente la oferta debido a una propuesta salarial reducida.

Durante una reciente aparición en el Florida Supercon, el actor compartió su entusiasmo por explorar más a fondo el personaje en un entorno más realista:

“Fue genial profundizar más en el personaje en un mundo más realista. Para mí, fue mucho más divertido hacerlo y había más por explorar para el personaje, lo cual es agradable”, comentó.

El actor también mencionó que, aunque su recuperación ha avanzado significativamente, aún tiene trabajo por hacer para estar en forma. Esto, considerando las exigencias físicas del papel en Marvel Studios.

“Siempre bailaré con Marvel. Siempre bailaremos juntos cuando sea apropiado, cuando esté en marcha. Estaría feliz de hacer la segunda temporada de Hawkeye. Amo a ese personaje. Creo que hay mucho por hacer”, comentó.

Hay que recordar que Renner sufrió un grave accidente en un quitanieves en 2023, lo que le dejó con 38 huesos rotos y requirió una larga rehabilitación.

A pesar de este desafío, el actor ha mostrado una notable recuperación y está comprometido en retomar el personaje que interpretó en la serie de Disney+ en 2021 y en diversas películas del UCM.

Y si bien la segunda temporada del programa ha estado en duda, tanto por el accidente del actor como las negociaciones fallidas, las esperanzas siguen intactas e incluso hay entusiasmo por parte del protagonista.

Los fanáticos esperan con ansias el regreso de Clint Barton, especialmente después de que la primera temporada concluyera con la transmisión del manto de Hawkeye a Kate Bishop, interpretada por Hailee Steinfeld.

La posible segunda temporada podría profundizar en la relación entre ambos personajes y explorar nuevas aventuras en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora solo queda esperar por más noticias y actualizaciones.