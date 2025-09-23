¿Vacas A2? La curiosa variante que beneficia a quienes tienen hinchazón y problemas de digestión

Sin lugar a dudas, algunos de los alimentos que son infaltables dentro de la dieta de muchos son los lácteos.

Dichos productos como el queso, la leche e incluso, la mantequilla, son derivados de la vaca.

No obstante, en ocasiones hay ciertos lácteos que causan malestares en las personas que tienen diversos problemas estomacales.

Bajo ese contexto, existe una solución para quienes tienen problemas estomacales y que quieren mantener los lácteos en sus dietas: consumir productos de vacas A2.

¿Cuáles son las vacas A2?

En conversación con LUN, el doctor en Ciencias e investigador del Grupo de Alimentos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Chile (INIA), Nicolás Pizarro, detalló que en muchas ocasiones las personas tienen problemas con una proteína que producen algunas vacas que se llama beta-caseína A1, que genera malestar estomacal o mala digestión.

Ante ello, es que el experto indicó que “eso se resuelve precisamente cambiando de leche por una producida por una vaca A2, o sea, que nos entregue solo leche con proteína beta-caseína A2″.

Los productos de dichas vacas son aptos para un público en específico. “La leche A2 es apta para quienes malestares digestivos. De hecho, no tiene lactosa, pero no es lo mismo que una leche sin lactosa”, explicó Pizarro.

¿Qué razas son A2? El investigador señaló que “ahora podemos encontrar, por ejemplo, vacas Holstein o Jersey que pueden producir leche A2″.

“Entonces, se empieza a cruzar una A2 con una A1-A2 hasta obtener una 100%. Eso sería a través de cruza tradicional, por así decirlo, pero hoy eso se puede hacer a través de técnicas genéticas”, especificó el doctor.