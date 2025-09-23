“Quiero pedir disculpas...”: Laura Prieto explica los dichos en su último y polémico live en redes sociales

Laura Prieto se ha convertido en el centro de atención farandulero durante las últimas horas luego de una transmisión en vivo donde emitió declaraciones sobre una expareja, generando especulaciones y polémica.

El registro encendió comentarios entre sus seguidores, muchos de los cuales apuntaron a que sus palabras estarían dirigidas a Julio César Rodríguez, con quien mantuvo una relación en el pasado.

El propio animador se refirió al asunto con un tono conciliador, asegurando: “A Laura yo la quiero mucho. Y nunca he hablado de ella, sólo cosas buenas, y eso no cambiará”.

Ante la controversia, Prieto reapareció este martes para entregar su versión. En un video difundido en sus redes sociales, explicó que su comportamiento se debió a una reacción inesperada tras recibir tratamiento médico por influenza.

“El 18 de septiembre tuve que ir a la clínica de urgencias porque tenía un cuadro de influenza, por lo cual me suministraron algunos antihistamínicos y, como ustedes saben, yo tengo un problema de salud mental, que lo he hecho público”, señaló.

Según relató, la combinación de estos fármacos con sus estabilizadores de ánimo le provocó un efecto adverso, llevándola a emitir declaraciones de las cual hoy parece arrepentirse.

“Surgió un problema en mi sistema nervioso central, por lo cual perdí el norte, hice ese live, ni siquiera me acordaba de lo que hablaba“, explicó.

“Desafortunadamente me encontraba sola, eso es lo que pasó. Estas son cosas que pasan comúnmente, la diferencia es que yo soy un personaje público y por eso se viralizó”, agregó.

Disculpas públicas

Prieto aprovechó la instancia para reconocer lo doloroso que fue el episodio y pidió perdón a quienes se pudieron sentir afectados por este episodio que tomó un gran revuelo.

“Quiero pedir disculpas si ofendí a alguien o hablé mal de alguien, y también, lo más importante, es visibilizar la salud mental sobre todo en el mes de septiembre, que es muy delicado", expuso.

“Nada, les pido mil disculpas. Creo que el dolor de verme así fue muy, muy fuerte, muy shockeante para mí. No es algo que yo haya querido hacer”, cerró.