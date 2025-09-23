;

Presidente Boric celebra la entrada en vigor de Acuerdo BBNJ para proteger océanos: “Estamos unidos por la preservación de la biodiversidad marina”

El evento, coorganizado por Chile, Francia y otros países, contó con la presencia de Emmanuel Macron.

Martín Neut

Presidente Boric celebra la entrada en vigor de Acuerdo BBNJ para proteger océanos

Presidente Boric celebra la entrada en vigor de Acuerdo BBNJ para proteger océanos / Foto Presidencia

En el marco de la 80ª Asamblea General de la ONU, el Presidente Gabriel Boric encabezó en Nueva York el evento “From Nice to New York: Activating the High Seas Treaty”.

En el evento se celebró la inminente entrada en vigor del Acuerdo BBNJ, tratado internacional que busca proteger la biodiversidad en aguas internacionales.

Chile fue el segundo país en el mundo en ratificar este acuerdo y, tras superar las 60 ratificaciones necesarias —68 en total—, el tratado entrará en vigor en 120 días.

“En Chile estamos unidos por la preservación de la biodiversidad marina y nuestro océano. Tenemos 7.600 kilómetros de costa, mucho que proteger”, señaló Boric durante la actividad.

“Estamos muy orgullosos”

En paralelo, a través de su cuenta en X, el mandatario recalcó: “Estamos muy orgullosos de haber sido el primer país de América y el segundo del mundo en ratificar el Acuerdo BBNJ para ampliar la gobernanza oceánica más allá de las áreas jurisdiccionales”.

Por su parte, el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó el alcance del tratado y el compromiso de los países firmantes: “Hoy somos 68 países con una total ratificación (…) en 120 días más el acuerdo entrará en vigor, será una tremenda oportunidad para la gobernanza de los océanos”.

El evento fue coorganizado por Chile, Francia y otros países, junto a organismos internacionales y organizaciones ambientalistas, reafirmando la colaboración global para la rápida implementación del acuerdo.

