Por segunda vez en su historia, la FIFA escogió a Chile como organizador del Mundial Sub 20, torneo juvenil que desde 1977 se disputa en el mundo, con distintas versiones y sedes.

Se trata de la vigésima cuarta (24) versión del campeonato juvenil, donde las estrellas del mañana siguen dando saltos para consolidarse a nivel mundial.

La primera vez que el torneo se disputó fue en 1977. Túnez fue el encargado de recibir el campeonato que terminó en manos de la Unión Soviética tras vencer en penales a México.

Fue en 1979 cuando llegaría la primera corona sudamericana. Argentina se quedó con la segunda versión del torneo disputada en Japón al vencer 3-1 al vigente campeón, la Unión Soviética.

La primera vez que el torneo llegó a suelo sudamericano, fue precisamente en Chile. En 1987, nuestro país fue el encargado de organizar el torneo que ganó Yugoslavia. La Roja obtuvo el cuarto lugar.

De ahí en más se han disputado 23 Copas del Mundo Sub 20 y el palmarés es ampliamente dominado por Conmebol: Argentina es el máximo ganador del trofeo con 6 coronas, seguido por Brasil con 5. Se le suma Uruguay con una, la última.

Conmebol ostenta 12 coronas del Mundial Sub 20, mientras que la UEFA se queda solo con 10. África tiene un solo título, en las manos de Ghana (2009).

Solo una vez el torneo fue suspendido: fue en el año 2021 producto de la pandemia del Covid-19. ¿La última Copa del Mundo? Fue organizada por Argentina, pero la ganó Uruguay por primera vez en su historia.

Campeones del Mundial Sub 20

Argentina | 6 títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005, 2007)

| Brasil | 5 títulos (1983, 1985, 1993, 2003, 2011)

| Portugal | 2 títulos (1989, 1991)

| Serbia | 2 títulos (1987, 2015)

| Uruguay | 1 título (2023)

| Ghana | 1 título (2009)

| España | 1 título (1999)

| Rusia | 1 título (1977)

| Alemania | 1 título (1981)

| Inglaterra | 1 título (2017)

| Francia | 1 título (2013)

| Ucrania | 1 título (2019)