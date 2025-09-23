Jeannette Jara sobre nominación de Bachelet a la ONU: “Un orgullo que trasciende colores políticos”

La candidata presidencial, Jeannette Jara, valoró la decisión del Presidente Gabriel Boric de postular a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas.

A través de X, la exministra del Trabajo destacó que la trayectoria de la exmandataria —dos veces Presidenta de Chile y Alta Comisionada para los Derechos Humanos— constituye una garantía para enfrentar los desafíos globales.

En ese sentido, Jara subrayó que la nominación de Bachelet “es un orgullo para Chile y una noticia que trasciende cualquier diferencia política”, e hizo un llamado a valorar de manera transversal el gesto del Mandatario.

Cabe destacar que la reacción de la abanderada oficialista se suma a otros respaldos surgidos tras el discurso del Presidente Boric, donde recalcó que América Latina debe asumir un rol más protagónico en la ONU.

De concretarse esta postulación, Michelle Bachelet se transformaría en la primera mujer latinoamericana en competir por el máximo cargo del organismo multilateral, hecho que, según Jara, representaría “un hito histórico”.