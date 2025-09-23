Supera al paracetamol: este es el medicamento más solicitado en farmacias comunales de Chile / Agencia Getty

Las farmacias comunales se han consolidado como una alternativa clave para que miles de personas accedan a medicamentos a precios más bajos que en las cadenas tradicionales.

A través de convenios con Cenabast —la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud—, estos recintos logran ofrecer fármacos a menor costo y con amplia disponibilidad.

Un análisis reciente reveló que, desde 2022, el medicamento más pedido por los municipios es la Pregabalina de 75 mg, utilizada en el tratamiento de la epilepsia y la ansiedad.

En total, se han distribuido más de 32 millones de unidades, superando a fármacos de uso masivo como el paracetamol.

En el ranking le siguen la Levotiroxina de 100 mcg, para problemas de tiroides, con 24 millones de unidades, y el Losartán de 50 mg, recetado contra la hipertensión, con 22 millones.

Revisa también Tras advertencia de Donald Trump: expertos descartan vínculo del paracetamol con el autismo

Recién en cuarto lugar aparece el Paracetamol de 500 mg, con 20 millones de unidades entregadas en el mismo período.

Si se observa solo el 2025, la Pregabalina continúa liderando con 8 millones de unidades solicitadas, seguida del Losartán (5,3 millones) y la Melatonina (4,7 millones), que se incorporó como una de las más requeridas.

En este escenario, la farmacia comunal de Maipú destaca como la que más ha demandado medicamentos este año, con casi 400 mil unidades solicitadas a Cenabast.