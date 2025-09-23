;

VIDEO. Christian Bale y Jessie Buckley protagonizan “¡La Novia!“, una nueva película que reinventa la historia de Frankenstein

Escrito y dirigido por Maggie Gyllenhaal, el filme ofrece terror, romance y crítica social.

José Campillay

Christian Bale y Jessie Buckley protagonizan “¡La Novia!“, una nueva película que reinventa la historia de Frankenstein

Warner Bros. reveló el primer vistazo de ¡La Novia!, la ambiciosa reinterpretación de la historia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal.

Se trata de su segundo largometraje tras The Lost Daughter, una producción de Netflix que le valió una nominación al Óscar.

La película, ambientada en el Chicago de los años 30, está protagonizada por Christian Bale en la piel de un Frankenstein marcado por la soledad.

Revisa también:

ADN

Desesperado por encontrar compañía, acude a la Dra. Euphronious (Annette Bening), una pionera de la ciencia que accede a ayudarlo. Juntos logran devolver la vida a una joven asesinada, dando origen a La Novia, encarnada por Jessie Buckley.

El adelanto anticipa un relato que combina terror, romance y crítica social, alejándose del tono intimista de la anterior obra de Gyllenhaal.

“¿Era yo la misma antes del accidente?”, se escucha preguntar a Buckley en el tráiler. En otra secuencia, el monstruo de Bale responde con crudeza: “No hubo ningún accidente. Todo lo que hicimos fue a propósito”.

Además de Buckley, Bale y Bening, la cinta reúne a Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz, consolidando un reparto de lujo.

La propia Maggie Gyllenhaal, además de desempeñarse como directora, escribió el guion y lidera la producción junto a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren.

Con promesas de romance prohibido, asesinatos y un trasfondo cultural desbordante, ¡La Novia! se perfila como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Su estreno, también en formato IMAX, está fijado para el 5 de marzo de 2026.

ADN

Contenido patrocinado

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Mun: la marca chilena que debutará en New York Fashion Week

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Natalia Lafourcade anuncia su regreso a Chile en 2026: Fecha, lugar y venta de entradas

Así vivimos la Avant Premier de &#039;Papá x Dos&#039; la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Así vivimos la Avant Premier de 'Papá x Dos' la nueva comedia de Benjamín Vicuña y Celeste Cid

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: &#039;Yo y mi bocota&#039;

Elton John le da a Lola Young las llaves de su casa tras perder una apuesta: 'Yo y mi bocota'

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al &#039;El Internado&#039; de Mega

Aseguran que popular y polémica chica reality se suma al 'El Internado' de Mega

Rosé de BLACKPINK revela el demo de &#039;APT.&#039;: Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

Rosé de BLACKPINK revela el demo de 'APT.': Así sonaba antes de la versión final con Bruno Mars

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

La esperada canción de Charly García junto a Sting ya tiene adelanto en video

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía &#039;aterrada&#039; por esta razón

Priscilla Presley confiesa que el matrimonio de su hija con Michael Jackson la tenía 'aterrada' por esta razón

&#039;Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir&#039;

'Me hice una doble mastectomía y me quitaron los ovarios. Fue mi elección. Es importante poder elegir'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad