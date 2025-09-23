Christian Bale y Jessie Buckley protagonizan “¡La Novia!“, una nueva película que reinventa la historia de Frankenstein

Warner Bros. reveló el primer vistazo de ¡La Novia!, la ambiciosa reinterpretación de la historia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal.

Se trata de su segundo largometraje tras The Lost Daughter, una producción de Netflix que le valió una nominación al Óscar.

La película, ambientada en el Chicago de los años 30, está protagonizada por Christian Bale en la piel de un Frankenstein marcado por la soledad.

Desesperado por encontrar compañía, acude a la Dra. Euphronious (Annette Bening), una pionera de la ciencia que accede a ayudarlo. Juntos logran devolver la vida a una joven asesinada, dando origen a La Novia, encarnada por Jessie Buckley.

El adelanto anticipa un relato que combina terror, romance y crítica social, alejándose del tono intimista de la anterior obra de Gyllenhaal.

“¿Era yo la misma antes del accidente?”, se escucha preguntar a Buckley en el tráiler. En otra secuencia, el monstruo de Bale responde con crudeza: “No hubo ningún accidente. Todo lo que hicimos fue a propósito”.

Además de Buckley, Bale y Bening, la cinta reúne a Peter Sarsgaard, Jake Gyllenhaal y Penélope Cruz, consolidando un reparto de lujo.

La propia Maggie Gyllenhaal, además de desempeñarse como directora, escribió el guion y lidera la producción junto a Emma Tillinger Koskoff, Talia Kleinhendler y Osnat Handelsman Keren.

Con promesas de romance prohibido, asesinatos y un trasfondo cultural desbordante, ¡La Novia! se perfila como uno de los estrenos más esperados del próximo año.

Su estreno, también en formato IMAX, está fijado para el 5 de marzo de 2026.