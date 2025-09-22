;

¿Te está costando? Especialista entrega sencilla fórmula para retomar el ejercicio post Fiestas Patrias

Es altamente probable que la mayoría de los chilenos hayan dejado de lado sus rutinas durante la semana de celebraciones.

Durante la semana pasada, prácticamente todos los chilenos y chilenas pudieron disfrutar de las Fiestas Patrias 2025.

En ese sentido, es altamente probable que muchos hayan dejado sus rutinas de lado, privilegiando celebrar a punta de tradicionales comidas y brebajes.

Bajo ese contexto, es que uno de los puntos que más cuesta retomar (en caso de haberlo dejado de lado) es el ejercicio.

El traumatólogo de la Clínica Indisa, el doctor Eddie Birman, sostuvo que “el error más común es pretender retomar la rutina de ejercicios con la misma intensidad que se tenía antes de las fiestas, lo que puede resultar en lesiones por sobrecarga“.

De hecho, el especialista detalló que entre los riesgos más comunes de tener un “retorno abrupto” a la actividad física está: el dolor agudo, inflamación excesiva de las articulaciones, mareos o náuseas persistentes y fatiga.

La sencilla fórmula para retomar el ejercicio post Fiestas Patrias

El doctor Birman entregó una simple guía para retomar de forma segura a la actividad física. A continuación el detalle:

  • Día 1 y 2: comenzar con actividades de bajo impacto, como caminatas de 20-30 minutos y ejercicios de movilidad articular. La intensidad debe ser moderada, permitiendo mantener una conversación durante el ejercicio.
  • Día 3 y 4: incorporar ejercicios de resistencia ligera y aumentar gradualmente la duración de las actividades cardiovasculares. Es fundamental mantener una hidratación adecuada y escuchar las señales del cuerpo.
  • Día 5: incrementar progresivamente la intensidad y comenzar a incorporar ejercicios de fuerza, siempre manteniendo una técnica adecuada y respetando los tiempos de recuperación.

La clave está en la paciencia y la progresión. Es preferible tomarse unos días adicionales para recuperar el nivel previo que arriesgar una lesión que nos mantenga meses fuera de la actividad física”, concluyó el traumatólogo.

