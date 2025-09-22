Estas son las 6 preguntas consideradas como “innecesarias” del examen escrito de conducir en Chile / Sebastian Rodrguez

Todas aquellas personas que están interesadas en manejar un auto en Chile, deben tener una licencia de conducir.

Para lograrlo, uno de los pasos primordiales del proceso es aprobar el examen escrito de manejo, el cual se responde en las Direcciones de Tránsito (DT) de los distintos municipios del país.

Bajo ese contexto, es que desde diversos sectores han apuntado a algunas preguntas específicas de dicho examen consideradas como “innecesarias”.

Estas son las 6 preguntas consideradas como “innecesarias” del examen escrito de conducir en Chile

Desde LUN elaboraron un listado que incluye a las 6 preguntas “innecesarias” que tiene el examen de conducir escrito en nuestro país. A continuación el detalle:

Si se corta la correa del ventilador, el motor: a) se calienta; b) no funciona; c)funciona solo en baja velocidad. Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 y 19 años. Las principales causas de estos siniestros son: a) ninguna de las mencionadas; b) fallas mecánicas del vehículo; c) sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad. ¿Qué hace usted en caso de una falla total de frenos?: a) frena enérgicamente; b) si se encuentra en peligro inminente, trata de rozar su vehículo contra un cerro, arbusto o defensa caminera; c) se deja guiar por el pánico y espera que el vehículo se detenga. De las siguientes características, ¿cuáles de ellas corresponden a un mal conductor?: a) conducir a la defensiva; b) poseer un alto grado de conocimiento de la normativa de tránsito; c) conducir permanentemente apurado; d) ser amable y considerado con todos los usuarios de las vías. En términos de conducción eficiente, mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante le permitirá: a) contar con mayor tiempo para manipular la radio del vehículo; b) mirar la patente del vehículo que va adelante; c) evitar acelerar y frenar constantemente. ¿En cuál de los siguientes casos NO es necesario usar los espejos retrovisores del vehículo?: a) antes de conducir; b) antes de cambiarse de pista; c) antes de hacer andar el motor.

Las respuestas correctas, son:

a) c) b) c) c) a)

Al citado medio, Paz Fernández, una conductora con más de 30 años de experiencia, expresó que para aprobar el test tuvo que “aprender cosas mecánicas que no me han servido para nada”, confesó.

En ese sentido, David Barraza, de Practicatest Chile, sostuvo a dicho medio que “lo importante es que las personas que sacan licencia tomen conciencia de las fuerzas que manejan al conducir un vehículo, sus principios y posibles impactos”.