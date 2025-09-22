;

¿Es verdad que Movistar va a ser comprada por empresa chilena? Esto respondió GTD

Este miércoles, Ex-Ante informó que el proceso habría llegado a su final y que la venta estaría prácticamente cerrada.

Mario Vergara

17 de Junio de 2022 / PROVIDENCIA La Torre telefónica perteneciente a la empresa Movistar refuerza su fachada para la próxima reapertura, el edificio fue dañado durante la protestas del estallido Social FOTO: DIEGO MARTIN / AGENCIAUNO

La posible venta de Telefónica Chile (Movistar) volvió a encender el mercado local. Desde el cambio de timón en la matriz española a inicios de año —tras la llegada del nuevo CEO, Marc Murtra—, fuentes conocedoras sostienen que la enajenación de la filial chilena es “casi una realidad” y que la transacción podría cerrarse antes de fin de año.

El giro estratégico habría priorizado la racionalización de operaciones y decisiones sobre los activos en América Latina. En esa línea, la eventual salida de Chile se sumaría a las ventas de filiales en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Ecuador. Hasta ahora, Telefónica ha evitado pronunciarse sobre su continuidad en el país, pero es conocido que la Torre Telefónica se encuentra en venta hace varios meses.

Este miércoles, Ex-Ante informó que el proceso habría llegado a su final y que la venta estaría prácticamente cerrada, con GTD como comprador. No obstante, la empresa desmintió un acuerdo: “GTD desmiente la información dada a conocer por el medio Ex-Ante referente a un acuerdo para adquirir Telefónica Chile”, señaló en una declaración.

El activo en Chile llega a este punto con una carga financiera relevante: al 30 de junio, la deuda de Telefónica Chile alcanzaba $951 mil millones (unos US$1.019 millones). El pasivo es un factor seguido de cerca por el mercado a la hora de valorar una eventual transacción y su estructura de financiamiento.

Por su parte, GTD —controlada por la familia Casanueva— es una compañía chilena de telecomunicaciones y tecnología con más de 40 años de trayectoria, con presencia en internet fijo de alta velocidad, servicios para empresas y data centers, y operaciones en Colombia, Perú y España.

En el escenario actual, el desenlace dependerá de la definición del vendedor, la debida diligencia y eventuales autorizaciones regulatorias si se materializa algún acuerdo. Por ahora, el mercado permanece atento a confirmaciones oficiales de las partes.

