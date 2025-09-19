Violento asalto a carnicería en Valparaíso termina con detenido tras balacera

Santiago

Un asalto registrado en el local “El Carnicero”, en calle Yungay, terminó con la detención de un delincuente que abrió fuego contra funcionarios policiales en Valparaíso.

Los hechos se produjeron cuando dos individuos escaparon del recinto con especies robadas, disparando en su huida contra efectivos de la SIP, lo que derivó en una persecución a pie por el centro de la ciudad.

El operativo culminó en avenida Pedro Montt, donde uno de los antisociales resultó herido en una mano y fue reducido. En su poder se incautaron dos pistolas calibre 9 mm con número de serie borrado, municiones y parte del botín, consistente en $1.080.000 en efectivo y cuatro teléfonos celulares sustraídos a trabajadores.

El prefecto de Servicio de la Prefectura de Valparaíso, Mayor Javier Oportus, explicó que el despliegue responde a medidas preventivas en vísperas de Fiestas Patrias, reforzando la seguridad en el comercio y espacios públicos de la comuna.

El detenido, de 31 años y con múltiples detenciones anteriores, quedó a disposición del Ministerio Público por robo con violencia, homicidio frustrado contra Carabineros y porte ilegal de armas de fuego y munición.