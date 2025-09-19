;

Donald Trump anuncia que viajará a China tras conversación telefónica con Xi Jinping

El mandatario norteamericano dio a conocer un calendario con los próximos encuentros que mantendrá con su par chino.

Durante esta jornada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación telefónica con su par de China, Xi Jinping, tras la cual confirmó que visitará el gigante asiático “a principios del próximo año”.

Según señaló el mandatario en su red social, Truth, las conversaciones giraron en torno al “comercio, el fentanilo, la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y la aprobación del acuerdo de TikTok”.

Asimismo, fijó un calendario de próximos encuentros que sostendrá con Jinping, los que arrancarán en Corea del Sur.

“También acordé que nos reuniríamos en la cumbre de la APEC en Corea del Sur (octubre), que yo iría a China a principios del próximo año, y que el presidente Xi también visitaría Estados Unidos en el momento oportuno“, afirmó.

“La conversación fue muy positiva; volveremos a hablar por teléfono; agradezco la aprobación de TikTok y ambos esperamos reunirnos en la APEC”, agregó Trump.

