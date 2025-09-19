;

VIDEO. Disley Ramos reaparece en redes desatando ola de comentarios: recibió romántico mensaje de Luis Jiménez

La exchica reality volvió a Instagram con un video sobre las fondas, donde el “Mago” le dejó un comentario que no pasó desapercibido.

Verónica Villalobos

Santiago

Este martes, Disley Ramos retomó su actividad en redes sociales tras su paso por Mundos Opuestos. En el marco del inicio de las Fiestas Patrias, compartió un video sobre las típicas situaciones que se viven en las fondas del trabajo.

“Ay, extrañaba tanto eso. ¿Cómo estuvo la fonda de la empresa? ¿Cuántos ansiosos por el 18 miercale? Les deseo una linda semana y que se cuiden mucho”, escribió la joven junto a la publicación.

La publicación desató una ola de reacciones, pero el comentario que más llamó la atención fue el de Luis Jiménez. El exfutbolista le dejó caritas de risa y corazones, a lo que Disley respondió con emojis similares, reviviendo las especulaciones sobre la relación que iniciaron dentro del reality.

No obstante, no todo fueron halagos. Varios usuarios la criticaron por su desempeño en la casa-estudio. “Ya no es lo mismo... lo cahuinera, fome y acomodada, nos dejó a la mayoría aburridos de ti”, fue uno de los mensajes. Otros, en cambio, la defendieron con entusiasmo: “Extrañé tus vídeos y al que no le gusta fuera de aquí”, “Volvió la mejooooor”.

