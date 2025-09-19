;

FOTOS. Di Mondo sorprende con sesión de fotos en bikini inspirado en la bandera chilena

Desde Nueva York, el ícono de la moda homenajeó a Chile con un arriesgado look.

Verónica Villalobos

Di Mondo | Instagram

Di Mondo | Instagram

Santiago

Durante las últimas horas, Di Mondo dejó a sus seguidores boquiabiertos tras publicar en Instagram una sesión de fotos dedicada a las Fiestas Patrias 2025.

En concreto, el socialité posó con un bikini decorado con los colores de la bandera chilena, en el que destacan dos estrellas: una sobre su pectoral derecho y otra en la zona íntima.

Revisa también

ADN

Las imágenes también resaltan su cabellera rubia adornada con una flor roja sobre la oreja derecha, completando un homenaje vistoso y audaz a su país.

Además de sus celebraciones patrióticas, Di Mondo se prepara para su debut en el reality de Mega, “El Internado”, donde convivirá con otros famosos y enfrentará desafíos de cocina, algo que él mismo admite que desconoce completamente.

Cabe destacar que, entre los participantes confirmados se encuentran Luis Sandoval, Arenita, Maluco y Laura Bozzo, entre otros.

