FOTOS. Di Mondo sorprende con sesión de fotos en bikini inspirado en la bandera chilena
Desde Nueva York, el ícono de la moda homenajeó a Chile con un arriesgado look.
Santiago
Durante las últimas horas, Di Mondo dejó a sus seguidores boquiabiertos tras publicar en Instagram una sesión de fotos dedicada a las Fiestas Patrias 2025.
En concreto, el socialité posó con un bikini decorado con los colores de la bandera chilena, en el que destacan dos estrellas: una sobre su pectoral derecho y otra en la zona íntima.
Las imágenes también resaltan su cabellera rubia adornada con una flor roja sobre la oreja derecha, completando un homenaje vistoso y audaz a su país.
Además de sus celebraciones patrióticas, Di Mondo se prepara para su debut en el reality de Mega, “El Internado”, donde convivirá con otros famosos y enfrentará desafíos de cocina, algo que él mismo admite que desconoce completamente.
Cabe destacar que, entre los participantes confirmados se encuentran Luis Sandoval, Arenita, Maluco y Laura Bozzo, entre otros.