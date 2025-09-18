Habla Diella, la ministra albanesa creada con inteligencia artificial: “No quiero reemplazar a los humanos”

Santiago

La ministra albanesa generada con inteligencia artificial, llamada Diella, se dirigió este jueves al Parlamento de Albania, marcando un hito mundial. Durante su intervención aseguró que su misión no es desplazar a las personas, sino “ayudarles” en la gestión pública.

Nombrada la semana pasada por el primer ministro Edi Rama, Diella tendrá la responsabilidad de supervisar todas las decisiones sobre licitaciones de contratación pública, en un intento por garantizar que los fondos estatales se administren sin corrupción. La medida busca fortalecer la candidatura de Albania a la Unión Europea, prevista para 2030.

“Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano. Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder” , declaró la ministra virtual, vestida con el traje tradicional albanés.

La oposición, encabezada por el ex primer ministro Sali Berisha, rechazó el nombramiento acusando al gobierno de “querer llamar la atención” y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Pese a las críticas y abucheos en la sesión parlamentaria, el programa de Rama finalmente fue aprobado.