;

Habla Diella, la ministra albanesa creada con inteligencia artificial: “No quiero reemplazar a los humanos”

La funcionaria virtual estará a cargo de las contrataciones públicas, con el objetivo de garantizar procesos libres de corrupción y transparentes.

Verónica Villalobos

Habla Diella, la ministra albanesa creada con inteligencia artificial: “No quiero reemplazar a los humanos”

Santiago

La ministra albanesa generada con inteligencia artificial, llamada Diella, se dirigió este jueves al Parlamento de Albania, marcando un hito mundial. Durante su intervención aseguró que su misión no es desplazar a las personas, sino “ayudarles” en la gestión pública.

Nombrada la semana pasada por el primer ministro Edi Rama, Diella tendrá la responsabilidad de supervisar todas las decisiones sobre licitaciones de contratación pública, en un intento por garantizar que los fondos estatales se administren sin corrupción. La medida busca fortalecer la candidatura de Albania a la Unión Europea, prevista para 2030.

“Algunos me han llamado inconstitucional porque no soy un ser humano. Permítanme recordarles: el verdadero peligro para las constituciones nunca han sido las máquinas, sino las decisiones inhumanas de quienes están en el poder”, declaró la ministra virtual, vestida con el traje tradicional albanés.

La oposición, encabezada por el ex primer ministro Sali Berisha, rechazó el nombramiento acusando al gobierno de “querer llamar la atención” y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional. Pese a las críticas y abucheos en la sesión parlamentaria, el programa de Rama finalmente fue aprobado.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad