En el inicio de las celebraciones dieciocheras, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, protagonizó un encuentro con Álvaro Henríquez, líder de Los Tres y de la banda Pettinellis, en la tradicional Yein Fonda, en la Ciudad Empresarial.

El cantante nacional, junto a la formación original de Los Tres, se presentó en el evento tras un año marcado por su regreso a los escenarios y la grabación de un nuevo álbum en los históricos estudios Abbey Road de Londres, el primero desde 1999.

Además, el grupo anunció además nuevas fechas de presentación en la Yein Fonda para este jueves 18 y el sábado 20 de septiembre.

El intercambio entre la abanderada del pacto Unidad por Chile y el rockero fue breve pero cordial, y quedó registrado en fotografías compartidas por ambos en sus redes sociales.

“Una visita ilustre, espero que sea la próxima presidenta. Conversamos y nos reímos mucho, muy buena onda”, remarcó Álvaro Henríquez en torno a su encuentro con Jeannette Jara.

¿Y qué dijo Jeannette Jara?

Por su parte, la exministra del Trabajo y militante del Partido Comunista, en tanto, utilizó su perfil de Instagram para agradecer la invitación. “Gracias Álvaro Henríquez por la invitación y el apoyo. El ambiente de la Yein Fonda y su gente nos recuerda que la unidad y las propuestas son el camino para construir un Chile mejor”.

Además, reaccionó en la publicación del artista con el emoticón que simula un corazón con los dedos.

Cabe señalar que no es la primera vez que un candidato presidencial acude a la Yein Fonda, ya que Michelle Bachelet también lo hizo en su primera campaña.