;

Radio Sevilla celebra sus 100 años con un evento que reivindica su forma de hacer radio

Pilar Gil, Antonio Yélamo e Iñaki Gabilondo fueron algunas de las personalidades que acudieron al acto en Andalucía.

ADN Radio

Radio Sevilla celebra sus 100 años con un evento que reivindica su forma de hacer radio

Radio Sevilla celebra sus 100 años con un evento que reivindica su forma de hacer radio / Cadena Ser

La Cadena SER celebró en España el Centenario de Radio Sevilla con un evento en el Pabellón de la Navegación que rindió homenaje al papel que ha ejercido la emisora en la vida social, cultural y política de la ciudad y de toda Andalucía a lo largo del último siglo.

Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, remarcó que, “en esta radio, se ha apostado siempre por la modernidad, por la democracia, por el humor y por la luz“, resaltando “la apuesta por la innovación y la modernidad” que ha caracterizado a Radio Sevilla desde su nacimiento. “Cuenta Iñaki que, al llegar en 1972, le avisaron de que si quería mandar en esta ciudad tendría que obedecer a ciertos personajes. Y se negó, claro. Como saben, en la SER solo obedecemos a nuestros oyentes y a nuestros principios. Y es así como hemos llegado a cumplir estos 100 años”, añadió.

Revisa también:

ADN

Los más de 400 asistentes que abarrotaron el recinto también disfrutaron de la magia de la radio a través de una conexión con Javier Márquez y Elena Carazo, de Radio Sevilla, que se encontraban contando en directo la gala para los oyentes de Radio Sevilla.

El director de la emisora, Antonio Yélamo, resaltó el “afán de entretenimiento, de proximidad, de contar la verdad” que, en definitiva, se resume en una “verdadera vocación de servicio y de compromiso social de este medio de comunicación, algo que le ha supuesto su supervivencia a lo largo del tiempo”.

Presencias y un recuerdo sensible

Iñaki Gabilondo, que ejerció como director de Radio Sevilla durante los setenta, reconoció que “lo mejor que hay de mí es por culpa de Sevilla”.

El comunicador repasó su trayectoria en la emisora desde su nombramiento como director como consecuencia del trágico accidente que se cobró la vida de Manuel Alonso Vicedo, la persona que iba a ocupar ese cargo: “Cuando le has mencionado y has dicho que están aquí miembros de su familia, he sentido un escalofrío. Manolo era amigo mío, perdí a un amigo y yo tuve que inaugurar una aventura completamente nueva para mí”.

ADN

Cadena Ser

El evento contó con la presencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, entre otros

El humorista Manu Sánchez fue el encargado de conducir el acto y la cantante Pastora Soler interpretó algunos de sus temas más conocidos.

Contenido patrocinado

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

Karol G evoca el estilo de Adele con deslumbrante vestido en el Vaticano

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

¡Bravo! Mon Laferte al Latin Grammy 2025: Compite con Karol G y Bad Bunny

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

Histórico restaurante chileno se vuelve el panorama favorito para las Fiestas Patrias 2025: Ubicado en pleno Barrio Italia en Santiago

&#039;Lo pospusimos demasiado tiempo&#039;: Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

'Lo pospusimos demasiado tiempo': Sylvester Stallone revela que su idea de una precuela de «Rambo» con IA fue descartada

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Milo J revela el tracklist de su nuevo disco: colaboraciones con Silvio Rodríguez, Akriila y más

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Kidd Voodoo llega a Bresh X Sátiros: Cuándo, dónde y entradas para la masiva fiesta de Halloween

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de &#039;Something Beautiful&#039; deluxe: ¿Cuándo se estrena?

Miley Cyrus confirma el lanzamiento de 'Something Beautiful' deluxe: ¿Cuándo se estrena?

&#039;Use Your Illusion&#039;, la obra maestra con la que Guns N&#039; Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

'Use Your Illusion', la obra maestra con la que Guns N' Roses comenzó a separarse, cumple 34 años

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

¿Se viene un spin-off de El Verano en que Me Enamoré?: Todo lo que sabemos tras el fin de la serie

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

Quién es Javiera Victoria, la joven señalada como la nueva pareja de Francisco Kaminski

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad