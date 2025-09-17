Radio Sevilla celebra sus 100 años con un evento que reivindica su forma de hacer radio

La Cadena SER celebró en España el Centenario de Radio Sevilla con un evento en el Pabellón de la Navegación que rindió homenaje al papel que ha ejercido la emisora en la vida social, cultural y política de la ciudad y de toda Andalucía a lo largo del último siglo.

Pilar Gil, consejera delegada de PRISA Media, remarcó que, “en esta radio, se ha apostado siempre por la modernidad, por la democracia, por el humor y por la luz“, resaltando “la apuesta por la innovación y la modernidad” que ha caracterizado a Radio Sevilla desde su nacimiento. “Cuenta Iñaki que, al llegar en 1972, le avisaron de que si quería mandar en esta ciudad tendría que obedecer a ciertos personajes. Y se negó, claro. Como saben, en la SER solo obedecemos a nuestros oyentes y a nuestros principios. Y es así como hemos llegado a cumplir estos 100 años”, añadió.

Los más de 400 asistentes que abarrotaron el recinto también disfrutaron de la magia de la radio a través de una conexión con Javier Márquez y Elena Carazo, de Radio Sevilla, que se encontraban contando en directo la gala para los oyentes de Radio Sevilla.

El director de la emisora, Antonio Yélamo, resaltó el “afán de entretenimiento, de proximidad, de contar la verdad” que, en definitiva, se resume en una “verdadera vocación de servicio y de compromiso social de este medio de comunicación, algo que le ha supuesto su supervivencia a lo largo del tiempo”.

Presencias y un recuerdo sensible

Iñaki Gabilondo, que ejerció como director de Radio Sevilla durante los setenta, reconoció que “lo mejor que hay de mí es por culpa de Sevilla”.

El comunicador repasó su trayectoria en la emisora desde su nombramiento como director como consecuencia del trágico accidente que se cobró la vida de Manuel Alonso Vicedo, la persona que iba a ocupar ese cargo: “Cuando le has mencionado y has dicho que están aquí miembros de su familia, he sentido un escalofrío. Manolo era amigo mío, perdí a un amigo y yo tuve que inaugurar una aventura completamente nueva para mí”.

Cadena Ser Ampliar

El evento contó con la presencia de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, entre otros

El humorista Manu Sánchez fue el encargado de conducir el acto y la cantante Pastora Soler interpretó algunos de sus temas más conocidos.