Muere el actor Brad Everett Young en grave accidente automovilístico: apareció “Jurassic Park” y “Los Ángeles de Charlie”

El artista estadounidense de 46 años también se desempeñaba como fotógrafo de celebridades.

Javier Méndez

El miércoles de esta semana se confirmó la muerte del actor y fotógrafo estadounidense Brad Everett Young. Tenía 46 años de edad.

Según informó el medio especializado en espectáculos The Hollywood Reporter, el intérprete falleció a causa de las heridas sufridas en un accidente automovilístico.

Todo ocurrió el domingo por la noche cuando Young conducía por la autopista 134 en Los Angeles, California, y un vehículo que circulaba en sentido contrario lo impactó. Murió en la escena.

“La pasión de Brad tanto por las artes como por las personas detrás de ellas era inigualable”, escribió en un comunicado su representante Paul Christensen.

Su carrera en los sets de grabación partió a finales de la década de los noventa y tuvo papeles en varias películas y series de televisión.

Algunos de los trabajos en los que participó incluyen Grey’s Anatomy, Los Angeles de Charlie, Jurassic Park III y El Artista.

Nacido el 24 de julio de 1979 en Danville, Virginia, Young era el hijo del medio de los tres hermanos de la familia. “Llegó a Los Angeles con planes de asistir a la escuela de medicina, pero cambió de rumbo para dedicarse a la actuación”, recordó THR.

Detrás del lente colaboró con medios importantes como Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, People, entre otros.

JB Lacroix

