ABC suspende programa de Jimmy Kimmel tras polémicos comentarios sobre Charlie Kirk

La cadena ABC, propiedad de Disney, decidió retirar del aire de manera indefinida el programa Jimmy Kimmel Live!.

La decisión se da luego de la controversia generada por declaraciones del presentador sobre el asesinato de Charlie Kirk.

El anuncio se conoció el miércoles en la noche, después de que Nexstar —uno de los principales operadores afiliados— advirtiera que dejaría de emitir el show en sus estaciones.

El hecho escaló rápidamente a nivel político: el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, calificó las palabras de Kimmel como “repugnantes”.

Desde el gobierno, la reacción estuvo dividida. Mientras sectores cercanos a Trump celebraron la suspensión, la comisionada demócrata Anna Gómez acusó a la administración de utilizar el poder estatal para censurar.

Ni Disney ni el equipo de Kimmel respondieron públicamente a la decisión.