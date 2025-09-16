Siguen las malas para Colo Colo: confirman la fuerte lesión que sufrió Javier Correa en la Supercopa

Colo Colo no levanta cabeza y el proceso de Fernando Ortiz no pudo haber comenzado de peor manera que con la goleada sufrida en la Supercopa ante la Universidad de Chile.

Sin embargo, en aquella final ante la U de Chile no solo perdieron el trofeo frente a su clásico rival, sino que los albos también sufrieron la lesión de Javier Correa, quien finalmente fue diagnosticado con un desgarro en el aductor de su pierna izquierda.

La noticia fue confirmada por el propio club mediante un parte médico compartido a través de sus redes sociales, donde además detallaron el estado de otros cuatro futbolistas con problemas físicos.

Jonathan Villagra, quien tuvo que ser reemplazado en el Superclásico tras un fuerte golpe en la cabeza, deberá guardar un reposo de 48 horas de la actividad física.

Por su parte, Alan Saldivia presenta pubalgia, la cual está siendo tratada con el cuerpo de kinesiólogos.

En cuanto a lesiones de mayor duración, Óscar Opazo padece una dolencia en los meniscos de su pierna izquierda y Alexander Oroz debió ser operado por la rotura del tendón del bíceps femoral.