Durante este martes, la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito (Conaset), Luz Infante Acevedo, conversó con ADN Hoy e hizo un llamado a la responsabilidad en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias 2025.

“Las Fiestas Patrias siempre son un desafío muy relevante por el alza de la movilidad. Todas las familias tienen muchas ganas de celebrar, las personas quieren visitar amigos, viajar a distintos lugares del país y, por lo tanto, se genera una exposición al riesgo mucho mayor por estas ansias de celebración”, sostuvo.

La autoridad recordó que en 2024 murieron 70 personas en siniestros viales durante los diez días de feriado, cifra que calificó como un “triste récord”. Según explicó, la principal causa fueron las imprudencias de los conductores, sumadas al aumento de atropellos de peatones que también actuaron de manera irresponsable.

En 2023, agregó Infante, se habían registrado 25 muertes en un feriado de extensión similar. “Es decir, siempre nos encontramos con una situación muy lamentable: Fiestas Patrias es una fecha marcada por el luto para muchas familias. Como Estado, nos esforzamos para que esto no siga ocurriendo”.

Medidas para las Fiestas Patrias 2025

Respecto a las medidas de este año, detalló que trabajan en dos frentes: “En primer lugar, las fiscalizaciones, que se han potenciado en más de seiscientos puntos en coordinación con Carabineros, el Ministerio de Transportes y Senda, enfocadas en velocidad máxima, consumo de alcohol y drogas en la conducción, uso del sistema de retención infantil, cinturón de seguridad y documentación de vehículos.

“En segundo lugar, campañas de prevención, claves para generar conciencia colectiva y que las personas entiendan que cada uno es responsable de que esto no siga sucediendo”, añadió.

Sin embargo, en relación con el balance de 2024, la secretaria ejecutiva advirtió que, pese a la mayor fiscalización, aún murieron 1.439 personas en accidentes de tránsito. “De todas maneras, es una cifra lamentable y no nos deja conformes, pero nos orienta en que estamos enfocados en generar medidas que aporten a reducir las muertes”.

Sobre la Ley No Chat, enfatizó que sí ha producido un cambio en la conducta de los automovilistas. “Es importante mostrar que, a través de la creación de normativa, también se produce un cambio cultural, como ocurrió con la Ley Emilia. Estos cambios hacen visible que ciertas conductas no son correctas y ayudan a modificar hábitos”.

“El año pasado tuvimos una reducción de muertes en tránsito. Insisto, no es algo que nos deje conformes, pero sí vemos que la tasa de personas fallecidas por cada diez mil vehículos en el país se ha reducido considerablemente en los últimos treinta años. Por lo tanto, aún nos faltan normas más estrictas”, concluyó.