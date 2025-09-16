;

VIDEO. Se adaptó a los nuevos tiempos: el particular presente de Ignacio Garmendia lejos de la televisión chilena

A pesar de que se hizo conocido por protagonizar “Corazón Rebelde”, teniendo desde entonces una carrera ascendente en la actuación como galán de teleseries, tras “Isla Paraíso” dejó la pantalla chica.

Alejandro Basulto

Se adaptó a los nuevos tiempos: el particular presente de Ignacio Garmendia lejos de la televisión chilena

Lejos de las producciones televisivas en las que alcanzó notoriedad, Ignacio Garmendia ha forjado en los últimos años un presente alejado de la pantalla chica.

Su última participación fue en Isla Paraíso (2019), tras lo cual optó por explorar nuevas facetas creativas y profesionales, manteniéndose igualmente en contacto con sus seguidores, quienes suman cerca de 300 mil en Instagram.

El actor es recordado principalmente por dar vida a Manuel Santander en Corazón Rebelde (2005), versión chilena de Rebelde Way. Ese papel lo posicionó rápidamente como uno de los galanes juveniles más populares de la época, lo que abrió la puerta a una seguidilla de teleseries en distintos canales.

A lo largo de su trayectoria sumó roles en producciones como Feroz, Las Vegas y Soltera Otra Vez (2012), donde encarnó a Rafael, consolidando una etapa más adulta en su carrera.

Posteriormente, debutó en Mega con Pituca sin lucas (2014), interpretando a Felipe Aldunate, su primer personaje antagónico. Luego participó en Pobre Gallo (2016) y en Amanda (2017), donde asumió el rol del calculador Mateo Santa Cruz, uno de los villanos más recordados de esa ficción.

Su última aparición televisiva no fue en el área dramática, sino que como participante de El discípulo del chef en el año 2021.

Antes de ser actor, Ignacio Garmendia tuvo un recorrido académico diverso. Estudió publicidad en la Universidad Diego Portales y Relaciones Públicas en la Escuela Nacional de Relaciones Públicas, aunque terminó inclinándose por la actuación en Duoc UC, formación que complementó con un taller junto a Bastián Bodenhöfer.

¿En qué está hoy Ignacio Garmendia?

Hoy, sin descartar un eventual regreso a las teleseries, se ha dedicado a proyectos personales vinculados al arte, llegando a exponer sus dibujos en distintos eventos.

Mientras que, posiblemente, sus mayores ingresos vengan de sus colaboraciones en la industria de la moda. Ha trabajado como modelo para distintas marcas, entre ellas Saint Laurent, Reebok y Ripley.

El paso más reciente en esta faceta llegó con Johnnie Walker, que realizó por primera vez en Chile su concepto Keep Walking, en el cual se utiliza lugares típicos del país para fiestas altamente producidas.

Así, el actor fue rostro de la marca durante las tres celebraciones que se llevaron a cabo en lugares icónicos: La Vega Central, el Mercado Puerto de Valparaíso y el Terminal de Flores Coproflor.

Allí compartió escenario con figuras como Fer Figueroa, Guivenson, Coni Capelli, Max Cabezón, Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt, al ritmo de los reconocidos DJs estadounidenses Hercules and Love Affair.

