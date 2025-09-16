“No es Japón ni Europa”: el registro viral del tren Santiago-Chillán

“No es Japón ni Europa”. De esta manera usuarios de redes sociales han definido diversos registros audiovisuales que muestra el recorrido del tren entre Santiago y Chillán, destacando la modernidad del ferrocarril, el paisaje y la propia emoción de viajar.

Los registros han generado admiración por los chilenos por lo que parece una experiencia de lujo poco común para el transporte regional nacional, contrastando con el imaginario del tren local.

Estas nuevas máquinas ferroviarias fueron confeccionadas en China por la empresa CRRC Sifang, y fueron parte de una inversión total de 70 millones de dólares por parte de EFE. Además, son híbridos, funcionando tanto con electricidad como con gasolina.