Ministro Cordero y detenidos por robo a cuartel del Labocar: “No están asociados a funcionarios policiales”

“Hay diligencias en curso, que nosotros esperamos que tengan resultados durante la mañana de este martes”, señaló el secretario de Estado.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Durante la mañana de este martes, se confirmó la detención de tres sujetos que estarían vinculados al robo que afectó a un cuartel del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

Sobre esto se refirió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien entregó algunos detalles, aunque evitó profundizar en el tema. “Hay diligencias en curso, que nosotros esperamos que tengan resultados durante la mañana de este martes", señaló.

“Lo que sí le puedo señalar por ahora, de acuerdo a las diligencias que se están realizando, es que estos no están asociados a funcionarios policiales“, afirmó.

En esa línea, el secretario de Estado relató que tras acceder al cuartel por medio del forado de un local colindante, los antisociales "ingresaron a la sala de evidencia. Sin embargo, según los antecedentes que tenemos, es que esta no fue vulnerado“.

“Sin perjuicio de eso, existía una zona de tránsito donde habrían existido armas de distinta naturaleza que estaban siendo objeto de peritaje o que habían terminado su peritaje y estaban en proceso de entrega, desde donde se sustrajeron las 18 armas“, agregó.

Finalmente, y consultado sobre si esto pone en jaque las investigaciones policiales, el ministro Cordero dijo que “hasta ahora no tenemos antecedentes de eso, mientras que el impacto que pueda tener la afectación de evidencia, va a depender del reporte de las investigaciones”.

