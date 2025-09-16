Estrenos chilenos y novedosas propuestas tuvo festival Musicahora de La Serena

El encuentro de música experimental y de vanguardia Musicahora de La Serena tuvo una muy destacada edición este 2025, la que se inició, como ya habíamos comentado en este espacio, por el rutilante conjunto irlandés Hard Rain SoloistEnsemble.

Luego de tal motivante jornada, el festival prosiguió con una variopinta oferta de distintas corrientes de la música actual. El martes 9 se inició con la presentación del Dúo Correa-Figueroa, integrado por el curador de Musicahora, Esteban Correa en guitarra eléctrica, y por Manuel Figueroa-Bolvarán en contrabajo y electrónica.

Su propuesta se tituló ‘Lógicas Disruptivas’, un tríptico de improvisación en que ambos instrumentos interactúan con un software de IA, que procesa y responde al input musical de los intérpretes. Hubo texturas envolventes, momentos de marcado pulso, y algunos guiños a Adrian Belew por parte de Correa.

Esa misma noche estuvo el Ensamble Nuevo Extremo de la UC, que dirige Gerard Ramos. Comprendió piezas para voces a capella de los compositores catalanes, Joan Managré y Bernat Vivancos, pero lo más significativo fue el estreno de ‘Si la verdad cubre Océanos’ de Martín Letelier, encargada por este grupo a este joven compositor chileno ganador de varios premios.

El miércoles 10 fue el turno del oboísta serenense José Luis Urquieta y sus siempre frescas ofertas artísticas. Fue un recital de oboe solo con uso de electrónica en algunas piezas, todas pertenecientes a los compositores Jim Luna, Diego Newén González, Lucas Muñoz, Santiago Gutiérrez e Ingrid Saldaña. La de esta última, titulada ‘Chucao’, descolló particularmente debido a su filigrana, una partitura de buena factura que refuerzan que estamos a una tremenda creadora que, con sólo 22 años, vislumbra un gran futuro.

El propio Urquieta oficiaría de solista en la tradicional gala protagonizada como es tradición, por la Orquesta Sinfónica Universidad La Serena (OSULS) el viernes 12, esta vez dirigida por el cada vez más ascendente y consagrado director chileno Luis Toro Araya.

Fueron tres estrenos absolutos, comenzando por ‘La Naturaleza Se Levanta’ del compositor cubano-estadounidense Orlando Jacinto García, un nombre altamente reputado en el ámbito iberoamericano, y que estuvo el año anterior en el festival. Su pieza revestida de iridiscentes colores orquestales se erige como un caleidoscopio que se desenvuelve calmadamente, recordando algunas características de las obras de Morton Feldman y Claude Debussy.

Luego vino ‘Oboe Manifesto III’ de Juan Manuel Quinteros, una fantástica obra concertante que da cuenta de los dotes de este compositor a la hora de orquestar. Urquieta hizo gala de su amplia paleta de efectos y sonidos que extrae de su instrumento con una pasmosa facilidad. La dirección de Toro Araya resaltó todo el trabajo para conseguir el necesario impacto sónico.

Concluyendo se escuchó ‘Cuatro Cuentos Sonoros’ de Marcos Stuardo, dedicado compositor chileno residente en el viejo continente. El director hizo maravillas sobre estas piezas, que se mueven entre lo rítmico y lo expresivo, logrando una ejecución de alto nivel por parte de la OSULS.

El cierre del sábado 13 estuvo a cargo del residente Ensamble Musicahora, y consistió en las obras seleccionadas a través del Concurso “Cirilo Vila Castro”, organizado por SCD y el Departamento de Música de la ULS.