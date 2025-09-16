Así fue el último WhatsApp de trabajador que recibió $165 millones de sueldo por error y desapareció: los dejó en visto

Esta semana volvió a la palestra un insólito caso ocurrido en 2022, cuando un trabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), que agrupa marcas de cecinas como San Jorge, La Preferida y Winter, recibió por error una transferencia de más de $165 millones.

Tras tres años de juicio, el ex asistente de despacho, que recibía por ese entonces una remuneración que rondaba los $500 mil, fue absuelto por el 1° Juzgado de Garantía de Santiago.

En su momento, el hombre informó del error a su jefatura e incluso se comprometió a acudir al banco para gestionar un vale vista y restituir la cifra a la empresa. Sin embargo, aquello nunca se concretó: desapareció y, posteriormente, presentó una carta de renuncia voluntaria a través de un abogado.

Según la querella presentada por Cial, la jefa de logística llamó en reiteradas ocasiones a Óscar, el protagonista, pero nunca obtuvo respuesta. Posteriormente, optó por enviarle mensajes a través de WhatsApp.

“Hola Óscar ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Te dieron finalmente la info para el vale vista?”, preguntó a las 10.47 horas. “Hola jefa, recién estoy levantándome”, fue la respuesta que apareció ocho minutos más tarde.

Luego, a las 11:47 horas, tras preguntar si durmió mejor, la jefa le recordó el trámite pactado para ese 31 de mayo. “Me avisas como te va con el vale vista”, aparece en una captura de pantalla.

No hubo respuesta: los dejó en visto y fue la última vez que la compañía tuvo contacto con Óscar. El texto legal indica que el hombre apagó su celular.

“Cial ejercerá todas las acciones legales que la normativa contempla, interponiendo un recurso de nulidad, a fin de que la resolución sea revisada”, declaró la empresa al Diario Financiero.