Una violenta riña entre apoderados obligó a suspender, la mañana del viernes, el acto de Fiestas Patrias del Colegio Albert Schweitzer, en Bajos de Mena (Puente Alto). El evento, en el que niños desde prekínder a 8° básico presentaban bailes, quedó abruptamente interrumpido cerca de las 10:30 cuando una discusión en las primeras filas escaló a empujones y golpes frente a los estudiantes.

Testigos relataron a CHV Noticias que vieron a una niña en el suelo “con los ojos cerrados” —golpeada, según acusaron— y a un adulto con sangre en la nuca. Docentes e inspectores intentaron separar a los involucrados, pero recibieron manotazos. Asistentes afirmaron haber visto al menos un cuchillo en manos de un adulto y a otra persona amenazando con un martillo. Los primeros reportes hablan de al menos cuatro alumnos con lesiones, además de un adulto herido.

En una carta enviada a El Mercurio, la sostenedora del establecimiento, Sabine Kholer, explicó que el origen de la riña fue el golpe de una apoderada a una estudiante, ante lo cual el padre de la menor reaccionó y se desató la pelea. “Los niños lloraban y el acto terminó en tragedia”, escribió, cuestionando además la respuesta policial: “Tardaron dos horas en llegar. En comunas más acomodadas la policía habría llegado en minutos”.

“Aquí los niños aprendieron que la violencia interrumpe la alegría”, lamentó Kholer. Otro apoderado calificó la escena como “shockeante”: “Niños pequeños llorando y profesores tratando de consolar a los otros apoderados. La imagen fue horrible”. En videos se ve a menores entre empujones y a una madre con su hija en brazos siendo zamarreada.

Según Chilevisión, Carabineros detuvo a seis personas vinculadas a los hechos; todas quedaron en libertad mientras continúan las diligencias para esclarecer responsabilidades. Desde la comunidad educativa se evalúan acciones para reforzar protocolos de seguridad y evitar nuevos incidentes en actividades escolares.