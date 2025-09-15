;

No es con la cebolla: esta es la forma correcta de limpiar la parrilla para las Fiestas Patrias

Un tiktoker reveló la clave para que el asado quede en perfectas condiciones.

Sebastián Escares

No es con la cebolla: esta es la forma correcta de limpiar la parrilla para las Fiestas Patrias

No es con la cebolla: esta es la forma correcta de limpiar la parrilla para las Fiestas Patrias / abriendomundo

Después de una larga espera, esta semana por fin se celebrará una de las festividades preferidas por chilenos y chilenas: las Fiestas Patrias 2025.

A menos de tres días de que comiencen las celebraciones, muchos ya están armando la previa de cara a lo que será la festividad.

Revisa también

ADN

En ese sentido, algo que no pasará desapercibido durante los próximos días es el típico olor a carne asada, que emanará de las parrillas de buena parte de Chile.

Bajo ese contexto, un punto importante a la hora de hacer asado tiene que ver con la correcta limpieza de la parrilla para asar diversos productos.

Así se deben limpiar las parrillas para este 18 de septiembre

A través de sus plataformas, el tiktoker @soycienciaycocina, analizó los métodos que se deben utilizar para limpiar la parrilla.

Respecto al uso de la cebolla, el influencer detalló que “al frotarla sobre la parrilla caliente, parece que funciona, arrastrando suciedad, pero también libera jugos llenos de azúcares“.

El problema es que esos restos quedan en las rejillas, y al colocar la carne, los sabores pasan directamente y pueden afectar”, describió sobre el uso de la cebolla.

¿Cómo limpiarla? El tiktoker recomendó que lo mejor para limpiar la parrilla es utilizar un papel de aluminio o un cepillo con cuerdas duras.

Tras lo anterior, lo ideal sería pasar un papel húmedo para sacar los restos que pudieron haber quedado en la parrilla.

“En conclusión, la cebolla y el limón no son la mejor herramienta, pero si lo haces por tradición, es tu decisión. Recomendado es aluminio o cepillo, y terminar con papel húmedo para asegurar la limpieza”, cerró.

@soycienciaycocina

🔎 ¿Realmente sirve limpiar la parrilla con cebolla o limón? 🌽🥩 Muchos dicen que es el mejor truco para dejarla lista antes del asado, pero ¿funciona de verdad o es solo un mito? En este video ponemos a prueba la cebolla, el limón y te muestro cuál es la forma más efectiva de limpiar tu parrilla sin afectar el sabor de la carne. 👉 Spoiler: la ciencia tiene la respuesta, y te sorprenderá. 🔥 Descubre la técnica recomendada y cómo lograr una parrilla limpia, segura y lista para tu próximo asado. cienciaycocina asado

♬ sonido original - Heinz Wuth - Ciencia y Cocina - Heinz Wuth - Ciencia y Cocina

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad