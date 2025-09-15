No es con la cebolla: esta es la forma correcta de limpiar la parrilla para las Fiestas Patrias / abriendomundo

Después de una larga espera, esta semana por fin se celebrará una de las festividades preferidas por chilenos y chilenas: las Fiestas Patrias 2025.

A menos de tres días de que comiencen las celebraciones, muchos ya están armando la previa de cara a lo que será la festividad.

En ese sentido, algo que no pasará desapercibido durante los próximos días es el típico olor a carne asada, que emanará de las parrillas de buena parte de Chile.

Bajo ese contexto, un punto importante a la hora de hacer asado tiene que ver con la correcta limpieza de la parrilla para asar diversos productos.

Así se deben limpiar las parrillas para este 18 de septiembre

A través de sus plataformas, el tiktoker @soycienciaycocina, analizó los métodos que se deben utilizar para limpiar la parrilla.

Respecto al uso de la cebolla, el influencer detalló que “al frotarla sobre la parrilla caliente, parece que funciona, arrastrando suciedad, pero también libera jugos llenos de azúcares“.

“El problema es que esos restos quedan en las rejillas, y al colocar la carne, los sabores pasan directamente y pueden afectar”, describió sobre el uso de la cebolla.

¿Cómo limpiarla? El tiktoker recomendó que lo mejor para limpiar la parrilla es utilizar un papel de aluminio o un cepillo con cuerdas duras.

Tras lo anterior, lo ideal sería pasar un papel húmedo para sacar los restos que pudieron haber quedado en la parrilla.

“En conclusión, la cebolla y el limón no son la mejor herramienta, pero si lo haces por tradición, es tu decisión. Recomendado es aluminio o cepillo, y terminar con papel húmedo para asegurar la limpieza”, cerró.