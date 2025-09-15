;

Mon Laferte regresa a Chile para importante evento capitalino: revisa acá cuándo y dónde se presentará

La cantante chilena, quien reside en México, es hoy una de las figuras más importantes de la música latinoamericana.

Alejandro Basulto

El festival Ruidosa Fest 2025 anunció este lunes que Mon Laferte será parte de su programación, sumándose a la edición considerada la más grande y ambiciosa desde su creación.

La cita está fijada para el 11 y 12 de octubre en el Parque O’Higgins, un encuentro pensado para todas las edades y con un sello familiar.

La inclusión de la intérprete chilena refuerza el objetivo del evento: visibilizar voces femeninas y disidentes que hoy transforman la música latinoamericana. Junto con ella, destacan artistas nacionales e internacionales que darán vida a dos jornadas de música, humor y cultura.

Revisa también:

El día sábado 11 de octubre contará con shows de Myriam Hernández, Princesa Alba, Entremares, Paula Rivas, Javiera Parra, Nicole, Supernova, Fran Maira, Laia, Karla Grunewaldt, Nekki y Catalina, además de Las Bordonas de Oro.

En tanto, el domingo 12 de octubre se presentarán Mon Laferte, Villano Antillano, Ms Nina, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, Cami, Akrilla, Chini.png, Javiera Electra, Daniela Millaleo y Masquemusica.

El cartel también incorpora a la banda infantil Otra Otra, liderada por la actriz Elisa Zulueta. Además de que Ruidosa Fest 2025 tendrá un escenario dedicado a DJs, con presentaciones de Mariana Montenegro (integrante de Dënver), Gowosa, BABYV4MP, BailarLlorar, DJ Polach y un B2B de Popola Club junto a Brise y Zawiwi.

La propuesta no solo contempla música: también habrá espacio para el humor, con los shows de Pamela Leiva y Paloma Salas.

