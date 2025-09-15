Los pata e cumbia están de regreso con una nueva propuesta de ‘Cuecumbia’

El popular grupo musical Los pata e Cumbia está de regreso luego de 10 años y conversaron con Ciudadano ADN para hablar sobre su nueva etapa impulsada por nueva música.

En esta nueva etapa, la agrupación presentó una renovada propuesta de la Cuecumbia con un EP que entrega una interesante mezcla de géneros.

Según explicaron Nicolás Botinelli y Sergio Massardo, hoy son “casi todos los mismos”, aludiendo a la incorporación de nuevos integrantes.

Respecto a sus últimos lanzamientos, se mostraron felices por “consolidar una forma, una estructura, mezclando la cumbia con la estructura literaria de la cueca”.