;

La Roja Sub 20 derrota a Corea del Sur en su penúltimo amistoso antes del Mundial

El partido se llevó a cabo en el Complejo Deportivo Quilín.

Daniel Ramírez

Jorge Díaz - Comunicaciones FFCH

Jorge Díaz - Comunicaciones FFCH

A dos semanas para debutar en el Mundial, La Roja Sub 20 disputó un nuevo amistoso este domingo en el Complejo Deportivo Quilín. El rival fue Corea del Sur, selección que también jugará la cita planetaria juvenil en nuestro país.

El combinado nacional venció a la escuadra asiática por 2-0 gracias a los goles del defensa de Colo Colo, Bruno Torres, y del lateral de O’Higgins, Felipe Faúndez.

Revisa también:

ADN

“No hay nada más lindo que anotar con esta camiseta. Estoy muy feliz por aportar con un gol, me sirve para tomar más confianza”, señaló Torres después del partido.

Por su parte, Faúndez comentó: “Siempre es bonito hacer un gol y más si es con La Roja. Es un sueño desde niño. Estoy muy contento por el gol”.

El próximo 20 de septiembre, La Roja Sub 20 jugará contra Nigeria su último amistoso antes de iniciar su participación en el Mundial, torneo que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en nuestro país.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad