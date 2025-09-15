La Roja Sub 20 derrota a Corea del Sur en su penúltimo amistoso antes del Mundial

A dos semanas para debutar en el Mundial, La Roja Sub 20 disputó un nuevo amistoso este domingo en el Complejo Deportivo Quilín. El rival fue Corea del Sur, selección que también jugará la cita planetaria juvenil en nuestro país.

El combinado nacional venció a la escuadra asiática por 2-0 gracias a los goles del defensa de Colo Colo, Bruno Torres, y del lateral de O’Higgins, Felipe Faúndez.

“No hay nada más lindo que anotar con esta camiseta. Estoy muy feliz por aportar con un gol, me sirve para tomar más confianza”, señaló Torres después del partido.

Por su parte, Faúndez comentó: “Siempre es bonito hacer un gol y más si es con La Roja. Es un sueño desde niño. Estoy muy contento por el gol”.

El próximo 20 de septiembre, La Roja Sub 20 jugará contra Nigeria su último amistoso antes de iniciar su participación en el Mundial, torneo que se llevará a cabo del 27 de septiembre al 19 de octubre en nuestro país.