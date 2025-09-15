La millonaria multa a Rodrigo Topelberg por entregar información falsa en el caso de STF Capital / Captura de video

Este lunes, el Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) aplicó una sanción de multa de UF 5.000 (unos 197 millones de pesos) a Rodrigo Topelberg por participar en la entrega de información falsa al mercado, al público y a la CMF sobre la situación económica, financiera y patrimonial de STF Capital Corredores de Bolsa (STF CB).

Según explicó el organismo, Topelberg, propietario indirecto, administrador y apoderado de la corredora, efectuó una serie de abonos a la cuenta de ésta con el objetivo de que aparentara mejores condiciones de patrimonio, liquidez y solvencia que los realmente mantenidos para que pudiera operar en el mercado.

“Entre el 17 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el Sr. Topelberg realizó ocho transferencias electrónicas desde la cuenta bancaria de la sociedad Inversiones Tanuka Limitada de su propiedad a la cuenta de STF Capital Corredores de Bolsa, las que se efectuaron antes de las 14 horas de cada día, y luego fueron devueltas, después de las 14 horas del mismo día, o al día hábil siguiente”, detalla el comunicado de la CMF.

¿Quién es Rodrigo Topelberg?

El nombre de Topelberg salió a la luz pública por el caso de Luis Hermosilla. Socio de la empresa Factop desde 2009, cuando habría sido invitado por los hermanos Saur, admitió haber filtrado el controvertido audio que destapó el escándalo de corrupción, que dio pie al Caso Audios.

El registro, captado por la abogada Leonarda Villalobos, revela conversaciones entre la misma jurista, el abogado Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, en las que se discuten presuntos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).