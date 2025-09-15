;

Intensifican búsqueda de adolescente desaparecido tras lanzarse al mar en Valparaíso

El operativo se concentra en Playa Las Torpederas, donde equipos de la Armada y el municipio rastrean por mar y tierra.

Cristóbal Álvarez

Un menor de 14 años es intensamente buscado desde el sábado en Valparaíso, luego de que se arrojara al mar desde las rocas en Playa Las Torpederas y no lograra salir a la superficie.

Según la Capitanía de Puerto, el aviso de emergencia activó de inmediato el protocolo de rescate. El capitán, David Flores, explicó que durante la noche se mantuvo el patrullaje terrestre y actualmente son 60 personas las que siguen desplegadas en la zona.

El incidente ocurrió cuando tres personas saltaron al agua desde un sector rocoso. Dos de ellas alcanzaron a ser auxiliadas por bañistas que arriesgaron sus vidas en medio de marejadas vigentes desde el viernes pasado. El adolescente, en cambio, no logró volver a la orilla.

Erick Fuentes, uno de los testigos, relató a 24 Horas que “había dos niños pidiendo auxilio. Inmediatamente, nosotros agarramos nuestro salvavidas picarón con una cuerda, fuimos corriendo al sector del embarcadero, aquí donde se tiran piqueros, le lanzamos uno de los flotadores, uno de los niños lo alcanza a agarrar”.

Fuentes detalló que en medio del rescate el menor alcanzó a intentar sostener a su amigo. “En ese contexto ya los brazos no le daban más, agarran el flotador, lo agarramos hacia la orilla y ya no había nadie quien se pudiese lanzar nuevamente. El niño simplemente dejó de pedir auxilio y lo perdimos de vista”, concluyó.

De manera paralela, la Municipalidad ha reforzado la búsqueda por tierra con recorridos desde Las Torpederas hasta la Caleta El Membrillo.

Desde el municipio no descartan ampliar el perímetro de rastreo a solicitud de la Armada.

