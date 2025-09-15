Fiestas Patrias seguras en comunidad: Conoce los detalles de la nueva guía del Ministerio de Vivienda para celebrar con responsabilidad

Doris González, secretaria ejecutiva de condominios del Ministerio de Vivienda (Minvu), y la periodista Rossana Negrete, conversaron con Ciudadano ADN para hablar sobre la nueva guía para celebrar Fiestas Patrias en condominios de forma segura y organizada.

“Queremos que la gente lo pase bien, pero también con responsabilidad, y que estemos atentos a las cosas que estamos haciendo, sobre todo quienes vivimos en copropiedad”, enfatizó la representante del Minvu.

La idea es que, junto al reglamento de copropiedad en cada comunidad, se refuerce la seguridad y protocolo en base a esta nueva guía.

El foco principal está puesto en resguardar los horarios y cuidar el entorno, manteniendo un buen comportamiento, adecuado y adaptado a cada condominio o departamento.