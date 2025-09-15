;

Fiestas Patrias seguras en comunidad: Conoce los detalles de la nueva guía del Ministerio de Vivienda para celebrar con responsabilidad

El foco principal está puesto en resguardar los horarios y cuidar el entorno.

ADN Radio

Doris González, secretaria ejecutiva de condominios del Ministerio de Vivienda (Minvu), y la periodista Rossana Negrete, conversaron con Ciudadano ADN para hablar sobre la nueva guía para celebrar Fiestas Patrias en condominios de forma segura y organizada.

“Queremos que la gente lo pase bien, pero también con responsabilidad, y que estemos atentos a las cosas que estamos haciendo, sobre todo quienes vivimos en copropiedad”, enfatizó la representante del Minvu.

La idea es que, junto al reglamento de copropiedad en cada comunidad, se refuerce la seguridad y protocolo en base a esta nueva guía.

El foco principal está puesto en resguardar los horarios y cuidar el entorno, manteniendo un buen comportamiento, adecuado y adaptado a cada condominio o departamento.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad