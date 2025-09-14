;

Incendio destruyó cinco viviendas en el Cerro Larraín de Valparaíso

Bomberos controló la emergencia tras dos horas de trabajo con 11 compañías en el lugar.

Verónica Villalobos

Incendio destruyó cinco viviendas en el Cerro Larraín de Valparaíso

Incendio destruyó cinco viviendas en el Cerro Larraín de Valparaíso / VICTOR HUENANTE

Santiago

Un incendio registrado la madrugada de este domingo consumió por completo cinco viviendas en la intersección de calle San Benito con Larraín, en el Cerro Larraín de Valparaíso.

El tercer comandante de Bomberos de la ciudad, Francisco Arévalo, informó que no hubo personas ni voluntarios lesionados, pero que los daños fueron totales en las propiedades afectadas.

Al sitio acudieron 11 compañías con cerca de un centenar de bomberos, quienes trabajaron durante dos horas para controlar la propagación de las llamas. Posteriormente, se realizaron labores de remoción de escombros para asegurar la estructura y el acceso de los equipos de emergencia.

Las causas del siniestro aún no han sido determinadas y serán materia de investigación.

