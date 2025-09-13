;

Hombre muere apuñalado en Lo Prado: víctima sería una persona en situación de calle

La víctima fue encontrada en la vía pública sin documentos, y las primeras indagatorias apuntan a que pernoctaba en una plaza del sector.

Verónica Villalobos

Hombre muere apuñalado en Lo Prado: víctima sería una persona en situación de calle

Santiago

Un homicidio se registró la noche del viernes en la comuna de Lo Prado, donde un hombre perdió la vida tras recibir una herida cortopunzante en el tórax. La víctima no portaba documentos y, según antecedentes preliminares, correspondería a una persona en situación de calle.

De acuerdo con información de Carabineros, el hecho fue denunciado a través del 133 y posteriormente corroborado por personal municipal en calle Los Copihues.

El capitán Luis Pérez, de la Prefectura Santiago Occidente, señaló que “lo más probable es que sea una persona en situación de calle, ya que tampoco mantenía documentos. Al parecer, vivía en una banca (de una plaza), hay especies como frazadas que dan a entender que esta persona vivía en el lugar”.

Respecto al arma utilizada en el crimen, Carabineros indicó que aún no ha sido encontrada. “Hay rastros de sangre que la persona, cuando fue herida, caminó algunos metros para después caer al suelo y fallecer en el lugar”, detalló el capitán Pérez.

Por orden del Ministerio Público, las pericias quedaron a cargo del OS9 y Labocar, quienes trabajan en el levantamiento de cámaras de seguridad para esclarecer lo ocurrido e identificar al autor del homicidio.

