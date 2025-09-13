;

VIDEO. “Ganar en Chile provocó mucho en la gente y hasta el mismo presidente había dicho ‘empiecen a estudiar inglés’”

En Bolivia siguen celebrando la clasificación al repechaje del Mundial 2026.

Gonzalo Miranda

Bolivia derrotó a Chile en septiembre del año pasado

El ‘Altiplano’ está de fiesta. El pasado martes, Bolivia dio la sorpresa en El Alto y venció por la cuenta mínima a Brasil, lo que, sumado a la caída de Venezuela en Maturín, le dio pasajes para el repechaje de la Copa del Mundo 2026.

Esta es la mejor eliminatoria en la historia de Bolivia, la que más partidos ha ganado en este tipo de competencias. Lo máximo de victorias habían sido cuatro y ahora logró ganar seis”, comentó Néstor Clausen, campeón del mundo con Argentina en el Mundial de 1986.

Radicado en Bolivia hace muchos años, el trasandino conoce al revés y al derecho el día a día del fútbol altiplánico: “tendrá que trabajar mucho para enfrentar ese repechaje. Aparte de eso, ocho de los futbolistas que le ganaron a Brasil están fuera del país, eso ya es algo negativo”, sostuvo en conversación con La Tercera.

Sin embargo, para Clausen sí hubo un punto de inflexión para la ‘verde’: “después, vencer en Chile imagínate lo que fue. La selección había perdido cuatro de los primeros cinco partidos”, aseveró.

“Llegó este entrenador que había dirigido Always Ready, que es el equipo del presidente de la federación, que siempre ha trabajado con muchos jóvenes. Ganar en Chile provocó mucho en el periodismo, en la gente y hasta el mismo presidente había dicho, empiecen a estudiar inglés”, cerró.

