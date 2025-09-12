Viajar en avión fuera de Chile podría ser aún más caro: Gobierno propone aumentar tasas de embarque (y este es el motivo)

;

Actualmente el valor es de US$ 25.

Javier Méndez

El Gobierno de Chile tendría entre sus planes aumentar las tasas de embarque de los viajes internacionales, vale decir, el impuesto obligatorio que se paga al comprar un pasaje por el uso de la infraestructura y servicio de la terminal aérea.

Según el Diario Financiero, fuentes conocedoras confirmaron que la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente de Hacienda, presentó al Ministerio de Defensa una propuesta para el reajuste.

La idea plantea añadir US$ 5 a las tasas de vuelos internacionales de más de 500 kilómetros.

Según la Dipres, existen dos motivos principales detrás de la medida. El primero es corregir la distorsión que afecta al Aeropuerto de Santiago, desde donde despegan más del 99% de los viajes de este tipo.

Cuando Nuevo Pudahuel obtuvo la concesión del aeropuerto, el contrato se fijó tomando como referencia la tasa vigente entonces, que era de US$ 30. Tras una reducción a US$ 25 en 2018, la base contractual se mantuvo sin cambios, obligando al Fisco a asumir la diferencia, lo que ha implicado desembolsos fiscales cercanos a $20 mil millones anualmente.

Otro de los motivos se liga con el plan de convergencia fiscal a 2029 presentado por Hacienda al Congreso. El programa incluye diversas medidas legislativas y administrativas orientadas a generar mayor espacio fiscal, entre ellas ajustes en las tarifas de distintos servicios operacionales, lo que permitiría recaudar $129.413 millones este año, $77.648 millones el próximo y estabilizar los ingresos en alrededor de $19.576 millones anuales a partir de 2027.

Según fuentes de la industria, el aumento también pretende reducir la presión sobre la DGAC, dado que las tasas de embarque constituyen su principal fuente de ingresos. "“El aumento de la tasa permitiría reforzar la dotación y mejorar la operatividad de los recintos aeroportuarios”, precisó uno de los consultados.

