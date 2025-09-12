Aumentan las quiebras de empresas en Chile: estos han sido los rubros más afectados en 2025

Según datos de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir), entre enero y agosto de 2025, 417 empresas en Chile iniciaron procedimiento de liquidación.

La cifra no es menor: implica un 44% más que en el mismo periodo de 2024, cuando solo se contaban 290 casos de este tipo.

Los números, revelados por Pulso, dieron cuenta de los sectores que han sido más afectados.

A la cabeza de todo está el comercio, el cual lidera con 116 cierres en total. El incremento es de un 100%, si se pone al lado de las 58 firmas que bajaron la cortina el año pasado.

Un poco más abajo está la construcción con 76 proceso frente a 49 en 2024.

Industrias manufactureras, alojamiento, servicios de comidas y servicios administrativos tienen incrementos un poco más moderados.

Por otro lado, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca destacan por cifras estables o con caídas leves.

“El aumento de liquidaciones refleja cierres efectivos, formales y regulados”, dijo el superintendente Hugo Sánchez.

Las cifras también indican que hay más de 78 mil empresas morosas. Solo un 1,3% inicia un procedimiento de liquidación y esto suele responder a factores como conflictos internacional, alza de créditos e inflación.