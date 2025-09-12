Música y videojuegos: los espectaculares conciertos que se podrán disfrutar en Festigame Caja Los Andes 2025 / Agencia Uno

¿Fanáticos de la música gamer? Festigame Caja Los Andes 2025 anuncia una programación especial dedicada a celebrar la fuerza y el legado de las bandas sonoras del gaming, con grandes shows en vivo de músicos y agrupaciones nacionales que transformarán la jornada en un viaje inolvidable.

Este año, los escenarios del festival de videojuegos más grande de Chile reunirán a Kanto, Michi Orquesta, Megaband, DJ Alex Forero, Fabres Covers y Jazztick, los primeros artistas confirmados que se sumarán con estilos únicos y sorprendentes fusiones sonoras para hacer vibrar a los miles de asistentes.

LAS BANDAS QUE ESTARÁN EN FESTIGAME CAJA LOS ANDES 2025

Kanto: Una banda familiar que interpreta canciones originales del mundo Pokémon. Tras su exitoso paso por Kidzapalooza (Lollapalooza Chile 2025), llegarán a Festigame Caja Los Andes 2025 con un show cargado de energía y emoción. Sus presentaciones en vivo se destacan por una fusión de géneros como rock, pop, metal, cumbia y reggaetón, creando una experiencia musical única y versátil.

Festigame Ampliar

Michi Orquesta: Conformada por talentosos músicos, se ha consolidado como una de las orquestas referentes en la interpretación de música de videojuegos. Su propuesta combina

arreglos sinfónicos con un gran despliegue escénico, transportando al público a universos como Genshin Impact y Final Fantasy con una potencia emotiva que conecta generaciones.

Megaband: Agrupación dedicada a revivir las melodías de la era clásica de los videojuegos. Con un estilo vibrante y lleno de fuerza, interpreta piezas de franquicias como Megaman y otros títulos emblemáticos, logrando un show cargado de dinamismo y nostalgia.

Festigame Ampliar

DJ Alex Forero: Reconocido DJ de la escena gamer y electrónica, especialista en reversionar y mezclar soundtracks de videojuegos con beats modernos. Su experiencia en el Main Stage de Ultra Music Festival Chile 2024, Creamfields, Lollapalooza y Gamerscity, entre otros, lo posicionan como uno de los referentes en transformar la música gamer en una fiesta interactiva.

Fabres Covers: Cofundador, coproductor y vocalista de Anime Rock Project, ha llevado su talento a escenarios internacionales y eventos como Fanatic Fest, Dragon Ball Fest y Otakutón. También ha participado en conciertos sinfónicos de animé y geek, consolidándose como un referente de la cultura ligada al animé y los videojuegos.

Jazztick: La destacada agrupación se ha consolidado como referente en la reinterpretación de la música de videojuegos, transformando sus icónicas melodías en experiencias en vivo de alto nivel artístico. Su propuesta fusiona jazz, rock progresivo, electrónica y otros géneros, ofreciendo presentaciones llenas de improvisación, virtuosismo y frescura.

Actualmente, Jazztick es sinónimo de espectáculos enérgicos, dinámicos e interactivos, concebidos para brindar al público gamer una celebración única e inolvidable en cada show.

De esta manera, Festigame Caja Los Andes 2025 se consolida como un encuentro donde el gaming y la música se fusionan, reafirmando su posición como el festival más grande y relevante de videojuegos y cultura geek del país.

FESTIGAME CAJA LOS ANDES 2025

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Versión extendida de 10:00 a 00:00 horas.

MOVISTAR ARENA

Entradas disponibles a través del sistema PuntoTicket

Un evento de PRISA Media Chile y Vibra

Producen: Marcuson+FiiS