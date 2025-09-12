;

Música y videojuegos: los espectaculares conciertos que se podrán disfrutar en Festigame Caja Los Andes 2025

Los mayores exponentes de la música gamer en Chile llegarán a los diferentes escenarios del festival, que se llevará a cabo el 25 de octubre en Movistar Arena.

ADN Radio

Música y videojuegos: los espectaculares conciertos que se podrán disfrutar en Festigame Caja Los Andes 2025

Música y videojuegos: los espectaculares conciertos que se podrán disfrutar en Festigame Caja Los Andes 2025 / Agencia Uno

¿Fanáticos de la música gamer? Festigame Caja Los Andes 2025 anuncia una programación especial dedicada a celebrar la fuerza y el legado de las bandas sonoras del gaming, con grandes shows en vivo de músicos y agrupaciones nacionales que transformarán la jornada en un viaje inolvidable.

Este año, los escenarios del festival de videojuegos más grande de Chile reunirán a Kanto, Michi Orquesta, Megaband, DJ Alex Forero, Fabres Covers y Jazztick, los primeros artistas confirmados que se sumarán con estilos únicos y sorprendentes fusiones sonoras para hacer vibrar a los miles de asistentes.

LAS BANDAS QUE ESTARÁN EN FESTIGAME CAJA LOS ANDES 2025

Kanto: Una banda familiar que interpreta canciones originales del mundo Pokémon. Tras su exitoso paso por Kidzapalooza (Lollapalooza Chile 2025), llegarán a Festigame Caja Los Andes 2025 con un show cargado de energía y emoción. Sus presentaciones en vivo se destacan por una fusión de géneros como rock, pop, metal, cumbia y reggaetón, creando una experiencia musical única y versátil.

ADN

Festigame

Michi Orquesta: Conformada por talentosos músicos, se ha consolidado como una de las orquestas referentes en la interpretación de música de videojuegos. Su propuesta combina

arreglos sinfónicos con un gran despliegue escénico, transportando al público a universos como Genshin Impact y Final Fantasy con una potencia emotiva que conecta generaciones.

Megaband: Agrupación dedicada a revivir las melodías de la era clásica de los videojuegos. Con un estilo vibrante y lleno de fuerza, interpreta piezas de franquicias como Megaman y otros títulos emblemáticos, logrando un show cargado de dinamismo y nostalgia.

ADN

Festigame

DJ Alex Forero: Reconocido DJ de la escena gamer y electrónica, especialista en reversionar y mezclar soundtracks de videojuegos con beats modernos. Su experiencia en el Main Stage de Ultra Music Festival Chile 2024, Creamfields, Lollapalooza y Gamerscity, entre otros, lo posicionan como uno de los referentes en transformar la música gamer en una fiesta interactiva.

Fabres Covers: Cofundador, coproductor y vocalista de Anime Rock Project, ha llevado su talento a escenarios internacionales y eventos como Fanatic Fest, Dragon Ball Fest y Otakutón. También ha participado en conciertos sinfónicos de animé y geek, consolidándose como un referente de la cultura ligada al animé y los videojuegos.

Jazztick: La destacada agrupación se ha consolidado como referente en la reinterpretación de la música de videojuegos, transformando sus icónicas melodías en experiencias en vivo de alto nivel artístico. Su propuesta fusiona jazz, rock progresivo, electrónica y otros géneros, ofreciendo presentaciones llenas de improvisación, virtuosismo y frescura.

Actualmente, Jazztick es sinónimo de espectáculos enérgicos, dinámicos e interactivos, concebidos para brindar al público gamer una celebración única e inolvidable en cada show.

De esta manera, Festigame Caja Los Andes 2025 se consolida como un encuentro donde el gaming y la música se fusionan, reafirmando su posición como el festival más grande y relevante de videojuegos y cultura geek del país.

FESTIGAME CAJA LOS ANDES 2025

SÁBADO 25 DE OCTUBRE

Versión extendida de 10:00 a 00:00 horas.

MOVISTAR ARENA

Entradas disponibles a través del sistema PuntoTicket

Un evento de PRISA Media Chile y Vibra

Producen: Marcuson+FiiS

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad