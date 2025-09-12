Esta es la fuerte alza en las bencinas que proyecta la Universidad Católica a partir del 18 de septiembre

Tras tres bajas consecutivas, el precio promedio de las gasolinas volvería a subir la próxima semana, justo en medio de las celebraciones de Fiestas Patriias. Según proyecciones de Clapes UC, desde el jueves 18 de septiembre los precios mayoristas de las gasolinas de 93 y 97 octanos aumentarían 2%, equivalente a aproximadamente $21 por litro.

Para el diésel, el centro de estudios anticipa un alza de 1,5%, lo que se traduciría en unos $13 por litro. El ajuste se da luego de movimientos cambiarios y del crudo: el dólar pasó de $974 a $955 entre inicios y el 12 de septiembre, mientras el Brent cedió desde US$68–US$70 a US$66–US$67 por barril.

Mirando más allá de Fiestas Patrias, Clapes UC estima que, si el tipo de cambio y el petróleo se mantienen en niveles actuales, el siguiente ajuste del jueves 9 de octubre mostraría caídas en los precios mayoristas de las gasolinas y un aumento marginal en el diésel.

El último ajuste fue el 28 de agosto y dejó un comportamiento mixto: la 93 subió $0,3/l, la 97 bajó $5,8/l y el promedio (95 octanos) cayó $3,05/l, completando tres descensos consecutivos. El diésel disminuyó $20,8/l y la parafina (kerosene) $8,9/l, señal La Tercera.

De acuerdo con la SEC, la gasolina de 93 octanos es la más consumida en el país (53% del total), seguida por la 95 (23%) y la 97 (24%), por lo que el ajuste proyectado impactará especialmente a quienes utilizan la de menor octanaje.

Como siempre, los montos finales en bencineras pueden variar según margen y logística de cada distribuidor, pero las proyecciones mayoristas anticipan bencinas más caras para el fin de semana largo.