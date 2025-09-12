¿Quién es el árbitro designado para el choque de la U con Alianza?

El próximo jueves 18 de septiembre, la Universidad de Chile tiene programada una visita histórica a la capital peruana: visitará a Alianza Lima por el duelo de ida de los 4tos de final de la Copa Sudamericana.

En ello, el brasileño Ramon Abatti fue designado por la Conmebol para impartir justicia entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, equipos que se medirán el próximo jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas de nuestro país.

Pero la pregunta se repite por estas horas entre los hinchas azules: ¿Quién es el juez brasileño? De breve trayectoria en el fútbol brasileño, Abatti se ganó la confianza de Conmebol y FIFA en las últimas temporadas.

Su primer gran desafío estuvo en el Mundial Sub 20 del 2023, donde dirigió en cuatro partidos. En las últimas tres temporadas, dirigió tres partidos de Copa Libertadores, así como también impartió justicia en las Eliminatorias, cuando Ecuador derrotó a Venezuela por 2-1 en marzo de este año.

Sin embargo, su gran mérito, estuvo en los Juegos Olímpicos de París 2024: arbitró la gran final entre España y Francia, que ganó la ‘Furia Roja’ en la capital francesa. Su último gran desafío fue impartir justicia en tres encuentros del Mundial de Clubes 2025, dos de ellos al Real Madrid y el otro al Manchester City.

Finalmente, en Copa Sudamericana ha visto acción en la presente temporada: dirigió el 3-0 de Nacional de Potosí a Boston River en la fase de grupos y viene de arbitrar la victoria del Once Caldas por la cuenta mínima ante Huracán.

La complicación tanto para azules, como para peruanos, es que es de tarjetas rápidas: solo en la Serie A de Brasil acumula 532 cartulinas amarillas y 32 rojas en 113 partidos arbitrados.

Recuerda que toda la acción de la Copa Sudamericana 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.